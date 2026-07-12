Κίνα: Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους εξαιτίας ισχυρού τυφώνα

Ένας ισχυρός τυφώνας έπληξε την Κίνα, ο δεύτερος που χτυπά τη χώρα μέσα σε μια εβδομάδα, με σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκκενώσει περιοχές που βρίσκονται στη διαδρομή της καταιγίδας.

Ο τυφώνας «Μπάβι», ο οποίος έχει πλάτος 1.000 χλμ. στο ευρύτερο σημείο του – περίπου το πλάτος της Γαλλίας – έπληξε για πρώτη φορά την ακτή στην παραθαλάσσια πόλη Ταϊτσού το Σάββατο το βράδυ, πριν χτυπήσει για δεύτερη φορά την ακτή στο Γουέντσου γύρω στα μεσάνυχτα.

Αφού έπληξε μια αλυσίδα απομακρυσμένων ιαπωνικών νησιών, προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις στην Ταϊβάν καθώς πέρασε κοντά από το βόρειο άκρο της.

Νωρίτερα, κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από την καταιγίδα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 άτομα στις Φιλιππίνες.

Η καταιγίδα αναμένεται να μειώσει σταδιακά την έντασή της καθώς κινείται προς βορειοδυτικά.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Κίνα

Το πρωί της Κυριακής, το κέντρο του τυφώνα έφτασε στην πόλη Χανγκτσού της επαρχίας Τσετσιάνγκ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι ο τυφώνας θα κινηθεί προς την ανατολική Ανχούι τη Δευτέρα.

Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στη Τσετσιάνγκ και χιλιάδες ακόμη στις γειτονικές επαρχίες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα σχολεία, οι εργασίες και οι υπαίθριες δραστηριότητες έχουν ανασταλεί στη Τσετσιάνγκ, ενώ έχουν ακυρωθεί 400 πτήσεις και δεκάδες δρομολόγια τρένων.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η πόλη Γουεντζόου, όπου κατοικούν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκεται κοντά στην πορεία της καταιγίδας, με τις αρχές να εκκενώνουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.

«Ακούγαμε κεραμίδια και κλαδιά δέντρων να πέφτουν», δήλωσε στο Reuters ο Λι Λιάνγκσινγκ, κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας: «Φυσικά φοβηθήκαμε».

Το Πεκίνο είχε διατάξει την απομάκρυνση 100.000 ανθρώπων για να «αποφευχθεί ο κίνδυνος», ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο τυφώνας «Μπάβι»

Ο «Μπάβι» ξεκίνησε ως υπερτυφώνας, πλήττοντας το Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες την περασμένη Δευτέρα με ταχύτητες ανέμου 290 χλμ./ώρα.

Η ίδια η Ταϊβάν δεν δέχτηκε άμεσο πλήγμα, αλλά χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και υπήρχε κίνδυνος κατολισθήσεων μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι αρχές της Ταϊβάν είχαν προειδοποιήσει ότι ο «Μπάβι» θα μπορούσε να φέρει βροχοπτώσεις ύψους έως και 1 μέτρο.

Δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ τα σχολεία έχουν αναστείλει τα μαθήματα σε ολόκληρη την περιοχή. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, καθώς οι κάτοικοι σπεύδουν για προμήθειες.

Με πληροφορίες από BBC