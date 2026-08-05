Κίνα: Το Πεκίνο ανακοίνωσε αντίποινα προς τις ΗΠΑ μετά τις εμπορικές κυρώσεις

Αντίποινα ανακοίνωσε η Κίνα μετά τις εμπορικές κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ επικαλούμενες την εθνική ασφάλεια και τη μάχη κατά της καταναγκαστικής εργασίας.

Ειδικότερα, η Κίνα ανακοίνωσε περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στις Ηνωμένες Πολιτείες και έθεσε έξι αμερικανικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα.

Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση Τραμπ «πλήττουν σοβαρά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα της Κίνας», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

«Η Κίνα δεν έχει έτσι άλλη επιλογή παρά να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να απαντήσει», δήλωσε.

Οι νέοι περιορισμοί των ΗΠΑ

Στα τέλη Ιουλίου και στο όνομα της προστασίας της εθνικής ασφάλειας, η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε στον κατάλογο των προϊόντων, η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και των εταιρειών, οι οποίες απαγορεύεται να εξάγουν στις ΗΠΑ, τα ανθρωποειδή και τα τετράποδα ρομπότ, μεγάλος αριθμός των οποίων κατασκευάζεται στην Κίνα.

«Για να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια», η Κίνα «θα ενισχύσει τον έλεγχο των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αγαθών διπλής χρήσης (σ.σ.: που μπορούν δηλαδή να έχουν τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές), τα οποία συνδέονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσθέσει επίσης στα τέλη Ιουλίου γύρω στις 40 κινεζικές οντότητες στον κατάλογό τους που έχει στόχο να εμποδίσει αυτό που χαρακτηρίζουν «καταναγκαστική εργασία», κυρίως της κοινότητας των Ουιγούρων στη βορειοδυτική κινεζική περιφέρεια Σιντζιάνγκ.

Σε απάντηση, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα ότι περιέλαβε στον δικό του κατάλογο αντιμέτρων έξι αμερικανικές οντότητες, μεταξύ των οποίων η εταιρεία βιοτεχνολογίας Applied DNA Sciences και η επιχείρηση έρευνας στις γεωεπιστήμες Stratum Reservoir.

«Απαγορεύεται στους οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα στο κινεζικό έδαφος να πραγματοποιούν συναλλαγές, να συνεργάζονται ή να διεξάγουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με αυτές τις οντότητες», υπογράμμισε.

Μεταξύ των άλλων μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η έναρξη ερευνών, και πάλι στα όνομα της εθνικής ασφάλειας, στις εισαγωγές εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανών γραφείου.

Στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ είχε εκφράσει στον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τη «βαθιά ανησυχία» του για τους εμπορικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από AFP