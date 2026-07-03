Κίνα: Οι αρχές αποκάλυψαν ποιος ήταν ο πιλότος που έπεσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Οι κινεζικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τη συντριβή μικρού αεροσκάφους στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονα ερωτήματα για τα μέτρα ελέγχου του εναέριου χώρου στην κινεζική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής κυβέρνησης του Πεκίνου, ο πιλότος ήταν ένας 66χρονος κάτοικος της πόλης, με το επώνυμο Λιου, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε χρόνια αϋπνία και άγχος. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο άνδρας ζούσε μόνος μετά το διαζύγιό του και είχε αποκτήσει την πρώτη του άδεια πιλότου το 2021.

Η ανακοίνωση, που αποτελεί την πιο αναλυτική επίσημη τοποθέτηση μέχρι στιγμής για το περιστατικό, ακολούθησε ημέρες έντονης φημολογίας γύρω από την ταυτότητα του πιλότου. Την ίδια ώρα, οι κινεζικές αρχές είχαν περιορίσει σημαντικά τη σχετική συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφαιρώντας αναρτήσεις και εικόνες από τη συντριβή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στο ημερολόγιο του 66χρονου εντοπίστηκαν επαναλαμβανόμενες αναφορές στην αυτοκτονία, χωρίς ωστόσο να δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες όνομά του.

Το αεροσκάφος συνετρίβη την περασμένη Παρασκευή στον Citic Tower, τον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου και έδρα του κρατικού χρηματοοικονομικού ομίλου Citic. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο πιλότος και τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από ιδιωτικό διάδρομο στην περιοχή Πινγκού του Πεκίνου, όπου λειτουργεί σχολή πιλότων. Πρόκειται για ένα Sunward SA60L, μονοκινητήριο διθέσιο ελικοφόρο αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου B-12PP.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Λιου πετούσε αρχικά μαζί με σχηματισμό άλλων αεροσκαφών, πριν αποσπαστεί για ατομική πτήση. Στη συνέχεια φέρεται να παρέκκλινε από την προκαθορισμένη πορεία, να έχασε την επαφή με το αεροδρόμιο και τελικά να προσέκρουσε στο κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου.

Το περιστατικό προκάλεσε ιδιαίτερη αμηχανία στις κινεζικές αρχές, καθώς ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα για το πώς ένα μικρό αεροσκάφος κατάφερε να κινηθεί πάνω από την πρωτεύουσα και να φτάσει έως έναν από τους πιο εμβληματικούς ουρανοξύστες της πόλης, παρά τους αυστηρούς ελέγχους που ισχύουν στον εναέριο χώρο του Πεκίνου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, δημοσιογράφοι της εφημερίδας επισκέφθηκαν την Παρασκευή το αεροδρόμιο από όπου απογειώθηκε το αεροσκάφος και επιβεβαίωσαν τη διαδρομή του. Στο σημείο παρατηρήθηκε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία της σχολής πιλότων Eastern Pioneer, ενώ οι αρχές εξέτασαν και ένα μαύρο Buick SUV, το οποίο οι FT ταυτοποίησαν αργότερα ως όχημα που ανήκε σε άτομο με το όνομα Λιου Τζουνχουά.

Στο διαδίκτυο, η φημολογία είχε επικεντρωθεί στο όνομα Λιου Τζουνχουά, το οποίο είναι κοινό τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Κάποιοι χρήστες το συνέδεσαν με εργαζόμενη θυγατρικής της Citic, μέχρι που η εταιρεία ανάρτησε βίντεο της ίδιας να παρουσιάζει επενδυτικά προϊόντα, δείχνοντας εμμέσως ότι δεν είχε σχέση με την πτήση.

Με πληροφορίες από Financial Times