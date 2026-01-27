Κίνα: Ο Σι θέτει υπό έρευνα κορυφαίο στρατηγό - Συνεχή «ξηλώματα» στο στράτευμα

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έθεσε υπό έρευνα τον ανώτατο -εν ενεργεία- στρατηγό της χώρας, κλιμακώνοντας δραματικά την εκστρατεία κατά της διαφθοράς και της «πολιτικής αναξιοπιστίας» στις Ένοπλες Δυνάμεις, στη μεγαλύτερη αναδιάταξη του κινεζικού στρατού εδώ και δεκαετίες.

Ο στρατηγός Zhang Youxia, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και υπ’ αριθμόν ένα στην ιεραρχία του κινεζικού στρατού, ερευνάται για «σοβαρές παραβιάσεις κομματικής πειθαρχίας και κρατικών νόμων», σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, υπό έρευνα τέθηκε και ο στρατηγός Liu Zhenli, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου που είναι αρμόδιο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κίνα: Κεντρικά πρόσωπα οι δύο στρατηγοί

Οι δύο στρατηγοί θεωρούνταν κεντρικά πρόσωπα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων και συγκαταλέγονται στους λίγους ανώτατους αξιωματικούς με πραγματική πολεμική εμπειρία. Οι έρευνες δείχνουν το βάθος της εκστρατείας του Σι για την απομάκρυνση αξιωματικών που κρίνονται διεφθαρμένοι ή πολιτικά αναξιόπιστοι, την ώρα που δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας έχουν καθαιρεθεί τα τελευταία χρόνια.

Η επίσημη εφημερίδα του κινεζικού στρατού κατήγγειλε τους Ζανγκ και Λιου, υποστηρίζοντας ότι υπονόμευσαν την εξουσία του Σι, ενίσχυσαν πολιτικά και διαφθορογενή προβλήματα και έπληξαν την επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφερε, οι πράξεις τους είχαν «εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στο κόμμα, το κράτος και τον στρατό».

Κίνα: Ποια είναι τα δύο «πριγκιπόπουλα»

Ο Ζανγκ Γιουσιά, 75 ετών, θεωρούνταν στενός σύμμαχος του Σι. Και οι δύο ανήκουν στα λεγόμενα «πριγκιπόπουλα» (princelings), απογόνους ιστορικών στελεχών της κινεζικής επανάστασης. Ο πατέρας του Ζανγκ είχε πολεμήσει στο πλευρό του πατέρα του Τζινπίνγκ κατά τον κινεζικό εμφύλιο, ενώ αμφότεροι κατέλαβαν αργότερα υψηλόβαθμες θέσεις στο κόμμα και τον στρατό.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ταχύτητα και το εύρος των αλλαγών στη στρατιωτική ηγεσία δεν έχουν προηγούμενο στη μετα-μαοϊκή περίοδο. Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, που ξεκίνησε τη θητεία της το 2022 με επτά μέλη, αριθμεί πλέον ουσιαστικά μόνο δύο ενεργά: τον ίδιο τον Σι ως πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο.

Εάν αποπεμφθεί επισήμως, ο Ζανγκ θα είναι ο υψηλότερα ιστάμενος εν ενεργεία στρατιωτικός που έχει καθαιρεθεί από τον Σι και ο πιο ανώτατος αξιωματούχος που εκκαθαρίζεται από το 1989, μετά τις συνέπειες της καταστολής στην πλατεία Τιενανμέν. Θα πρόκειται επίσης για την πρώτη φορά από τότε που απομακρύνονται δύο μέλη του Πολιτικού Γραφείου κατά την ίδια θητεία.

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2012, ο Σι Τζινπίνγκ έχει χρησιμοποιήσει τις αντικαθεστωτικές εκστρατείες κατά της διαφθοράς για να εδραιώσει τον έλεγχό του και να μετασχηματίσει έναν στρατό που δεν έχει εμπλακεί σε μεγάλης κλίμακας πόλεμο από το 1979. Στόχος είναι μια πιο ευέλικτη, «ψηφιακή» στρατιωτική δύναμη που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και -δυνητικά- να επιβάλει τις κινεζικές διεκδικήσεις στην Ταϊβάν.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση του Πενταγώνου, οι εκκαθαρίσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες δυσλειτουργίες στη μαχητική ετοιμότητα του κινεζικού στρατού, παρότι μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πειθαρχία και αποτελεσματικότητα.

Η υπόθεση Ζανγκ-Λιου έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο κύμα πειθαρχικών διώξεων στην Κίνα: μόνο πέρυσι, σχεδόν ένα εκατομμύριο κομματικά στελέχη τιμωρήθηκαν, αριθμός-ρεκόρ για τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal



