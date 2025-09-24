H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media

Η κινεζική αρχή διαδικτύου ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια πανεθνική εκστρατεία διάρκειας δύο μηνών με στόχο να περιορίσει την «απαισιοδοξία» που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες live streaming και εφαρμογές βίντεο μικρής διάρκειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιεχόμενο που θα «κατέβει» είναι αυτό που «διαστρεβλώνει κακόβουλα κοινωνικά φαινόμενα, υπερβάλλει επιλεκτικά σε αρνητικές υποθέσεις και τις χρησιμοποιεί για να προωθήσει μηδενιστικές ή άλλως αρνητικές κοσμοθεωρίες». Στόχος επίσης είναι χρήστες που «υπερβάλλουν σε αυτοϋποτίμηση ή καλλιεργούν αισθήματα απόγνωσης, παρασύροντας και άλλους».

Η καμπάνια έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την Κίνα τα τελευταία χρόνια, με την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων να έχει μειώσει την κατανάλωση και να έχει εκτινάξει την ανεργία των νέων σε επίπεδα-ρεκόρ. Σε αυτό το κλίμα, έχουν αναπτυχθεί διαδικτυακά τάσεις όπως το «lying flat» (να ζεις χωρίς άγχος και φιλοδοξίες), οι οποίες πλέον μπαίνουν στο στόχαστρο των λογοκριτών.

Πράγματι, αρκετοί μπλόγκερ που μοιράζονταν βίντεο με το «lying flat» lifestyle δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους διεγράφησαν τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, οι αρχές επέβαλαν κυρώσεις σε μεγάλες πλατφόρμες όπως το Weibo, το Kuaishou και το Xiaohongshu (Red), κατηγορώντας τες ότι άφηναν «επιβλαβές» περιεχόμενο να εμφανίζεται στα trending.

Σε σχόλιο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη σε κρατικά μέσα, η εκστρατεία χαρακτηρίστηκε «έγκαιρη» απάντηση στο «χάος που επικρατεί στο διαδίκτυο». «Η ζημιά τέτοιου κακόβουλου, διχαστικού περιεχομένου είναι σημαντική. Μπορεί να προκαλέσει συλλογικές παρανοήσεις και κοινωνικό πανικό, να περιθωριοποιήσει τη λογική και τα γεγονότα και ακόμη και να οδηγήσει σε συγκρούσεις εκτός διαδικτύου», ανέφερε το άρθρο, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τάσεις πλήττουν την κοινωνική εμπιστοσύνη και τη δημόσια τάξη.

Τι είναι οι «rat people»

Όμως, ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από τη ρητορική της «προστασίας της κοινωνικής συνοχής» κρύβεται η ανησυχία για τη διογκούμενη απαισιοδοξία. Ο Τζα Ιάν Τσονγκ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, σημείωσε ότι «υπάρχει εμφανής έλλειψη κινήτρου, ακόμη και βαθιά απαισιοδοξία, στους Κινέζους για το μέλλον τους». Η διαχείριση της διάθεσης στο διαδίκτυο, είπε, είναι ένας τρόπος για το Πεκίνο να προσπαθήσει να ενισχύσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και να στηρίξει την ανάπτυξη.

Η εκστρατεία εντάσσεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την κινεζική οικονομία. Η ανάπτυξη πιέζεται από εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, με τους δείκτες βιομηχανικής παραγωγής και λιανικών πωλήσεων να πέφτουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών. Τον Αύγουστο, η ανεργία στις ηλικίες 16 έως 24 ετών (εκτός φοιτητών) άγγιξε το 18,9%, το υψηλότερο ποσοστό διετίας.

Η κοινωνική κόπωση τροφοδοτεί νέες διαδικτυακές τάσεις. Μετά το «lying flat», εμφανίστηκαν οι λεγόμενοι «rat people», δηλαδή νέοι που υιοθετούν ένα lifestyle «τρωκτικού», μένοντας κλεισμένοι στο δωμάτιο, παραγγέλνοντας φαγητό απ’ έξω και αποφεύγοντας τον έξω κόσμο. Όπως εκτιμούν αναλυτές, το κράτος θα επιχειρήσει να περιορίσει και αυτές τις εκφράσεις, όμως οι Κινέζοι χρήστες του διαδικτύου θα συνεχίσουν να βρίσκουν τρόπους για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.

Με πληροφορίες από CNN