Κίνα: «Μην παίζετε με τη φωτιά» - Ένταση μετά τη δήλωση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας για την Ταϊβάν

Η Κίνα κάλεσε τους πολίτες της να αποφύγουν ταξίδια στην Ιαπωνία, αντιδρώντας στα σχόλια της πρωθυπουργού της χώρας σχετικά με την Ταϊβάν.

Η ένταση ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία κλιμακώνεται σε επίπεδο διπλωματίας και δημόσιων δηλώσεων, με αμφότερα τα υπουργεία Εξωτερικών να εκφράζουν σοβαρές διαμαρτυρίες.

Η αφορμή δόθηκε σε κοινοβουλευτική συνεδρίαση στην Ιαπωνία, όταν η Σανάε Τάκαϊτσι δήλωσε ότι η χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις αυτοάμυνας της σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το σενάριο αυτό ως «κατάσταση που απειλεί την επιβίωση» της Ιαπωνίας», σύμφωνα με τον νόμο ασφαλείας του 2015. Η δήλωση αυτή προκάλεσε οργή στο Πεκίνο, με το υπουργείο Εξωτερικών να τη χαρακτηρίζει «απαράδεκτη». Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω, όταν ο Κινέζος πρόξενος στην Οσάκα, Σιού Τζιάν, ανάρτησε σχόλιο στα social, το οποίο κάποιοι μετέφρασαν ως απειλή κατά της Τάκαϊτσι, προκαλώντας νέα διπλωματικά επεισόδια.

Παρά τις αντιδράσεις, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας υπερασπίστηκε τη θέση της, τονίζοντας ότι ευθυγραμμίζεται με την παραδοσιακή στάση της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, η Κίνα προειδοποίησε την Ιαπωνία να «μην παίζει με τη φωτιά», επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε ανάμειξη στην κατάσταση της Ταϊβάν θα θεωρηθεί «πράξη επιθετικότητας». Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε τον Ιάπωνα πρεσβευτή, απαιτώντας την απόσυρση των δηλώσεων και προειδοποιώντας ότι «οι συνέπειες θα βαρύνουν την Ιαπωνία».

Οι εντάσεις αυτές αντανακλούν την ιστορική αντιπαλότητα των δύο χωρών και τη μακροχρόνια αμφισημία σχετικά με την κυριαρχία της αυτοδιοικούμενης Ταϊβάν.



Με πληροφορίες από BBC