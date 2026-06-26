Κίνα: Μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Αεροπορικό ατύχημα στην Κίνα το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6), καθώς ένα μικρό κινεζικής κατασκευής αεροσκάφος συνετρίβη πάνω στον CITIC Tower (China Zun), τον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου.

Από το ατύχημα στην Κίνα προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με το News18, το αεροσκάφος ήταν ένα ελαφρύ μοντέλο γενικής αεροπορίας B-12PP (Sunward SA60L Aurora), το οποίο προσέκρουσε στον 109ώροφο ουρανοξύστη ύψους περίπου 528 μέτρων, που βρίσκεται στην επιχειρηματική περιοχή Τσαογιάνγκ του Πεκίνου. Από την πρόσκρουση έσπασαν τουλάχιστον δύο παράθυρα του κτιρίου.

Κίνα: Εκκενώθηκε ο ουρανοξύστης - Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, δείχνουν κομμάτια του αεροσκάφους να πέφτουν από το κτίριο στο Πεκίνο, ενώ πυκνός καπνός υψώνεται από το ισόγειο, όπου διακρίνονται συντρίμμια.

Οι αρχές εκκένωσαν άμεσα τον ουρανοξύστη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων ή των τραυματιών. Η γνησιότητα των βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ένα από τα φτερά του αεροσκάφους δίπλα στο κτίριο, ενώ σε άλλη εικόνα διακρίνεται μεγάλο άνοιγμα στην πρόσοψη του ουρανοξύστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος πετούσε μόνος του. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σιφόσι περίπου μισή ώρα πριν από το δυστύχημα και επρόκειτο να επιστρέψει για προσγείωση στις 17:40 τοπική ώρα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, όμως, παρεξέκλινε από την προγραμματισμένη πορεία του.

Τα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν το αεροσκάφος μέχρι την περιοχή της Ανατολικής Πέμπτης Περιφερειακής Οδού του Πεκίνου, όπου χάθηκε το σήμα του και στη συνέχεια κάθε επικοινωνία με τον πιλότο.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι γύρω από τον ουρανοξύστη αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και δεν επέτρεπαν στους περαστικούς να φωτογραφίζουν το κτίριο, ενώ αρκετοί δρόμοι έκλεισαν για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από Reuters