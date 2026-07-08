Κίνα: Καταδικάστηκε σε θάνατο αξιωματούχος που έλαβε δωροδοκίες 325 εκατ. δολαρίων

Σε θάνατο καταδικάστηκε στην Κίνα πρώην αξιωματούχος της πόλης Ναντζίνγκ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ότι έλαβε δωροδοκίες άνω των 2,2 δισ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 325 εκατ. δολάρια.

Ο 69χρονος Γιανγκ Γιουλίν κατείχε διάφορες θέσεις στη διοίκηση της Ναντζίνγκ από το 1993 έως το 2023. Το δικαστήριο τον καταδίκασε επίσης για υπεξαίρεση, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, σε μια υπόθεση που θεωρείται από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στην Κίνα.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιανγκ αξιοποίησε τις θέσεις του για να βοηθήσει επιχειρηματίες και εταιρείες να εξασφαλίσουν δημόσια έργα, μεταβιβάσεις γης και χρηματοδότηση, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Το δικαστήριο της Τσανγκζού ανέφερε ότι τα αδικήματα είχαν «εξαιρετικά σοβαρό χαρακτήρα» και προκάλεσαν «ιδιαίτερα βαριές απώλειες στα συμφέροντα του κράτους και του λαού».

Ο Γιανγκ ερευνήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διαφθοράς που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Σι έχει εξαπολύσει διαδοχικά κύματα ερευνών για διαφθορά, τα οποία έχουν επεκταθεί στον στρατό, στον τραπεζικό τομέα και σε υψηλά κλιμάκια της κρατικής διοίκησης.

Οι επικριτές του, πάντως, υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία λειτουργεί και ως μέσο απομάκρυνσης πολιτικών αντιπάλων.

Οι θανατικές ποινές για οικονομικά εγκλήματα παραμένουν σπάνιες στην Κίνα, αλλά επιβάλλονται σε ορισμένες υποθέσεις με πολύ μεγάλα ποσά, συνήθως άνω του 1 δισ. γιουάν, δηλαδή περίπου 128 εκατ. ευρώ.

Το 2021 εκτελέστηκε ο πρώην επικεφαλής του χρηματοπιστωτικού ομίλου Huarong, Λάι Σιαομίν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για δωροδοκίες ύψους 1,8 δισ. γιουάν, περίπου 231 εκατ. ευρώ. Το 2024 εκτελέστηκε ο Λι Τζιανπίνγκ, πρώην αξιωματούχος στην Εσωτερική Μογγολία, για υπεξαίρεση και δωροδοκίες που ξεπερνούσαν συνολικά τα 3 δισ. γιουάν, περίπου 385 εκατ. ευρώ.

Σε αρκετές άλλες υποθέσεις, τα κινεζικά δικαστήρια επιβάλλουν ποινές φυλάκισης ή θανατικές ποινές με αναστολή, οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε ισόβια κάθειρξη.

Στην περίπτωση του Γιανγκ, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι είχε βοηθήσει τις αρχές δίνοντας πληροφορίες για άλλους υπόπτους. Ωστόσο έκρινε ότι η βαρύτητα των αδικημάτων του δεν επέτρεπε επιεικέστερη ποινή.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιανγκ παραδέχθηκε την ενοχή του και εξέφρασε μεταμέλεια στην τελική του δήλωση.

Με πληροφορίες από BBC