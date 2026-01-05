Κίνα και Ιράν ζητούν την άμεση απελευθέρωση του Μαδούρο

Η Κίνα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν άμεσα τον Νικολάς Μαδούρο, καταγγέλλοντας τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των βασικών κανόνων των διεθνών σχέσεων».

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την Ουάσιγκτον να σταματήσει «κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της κυβέρνησης της Βενεζουέλας» και να επιδιώξει λύση μέσω διαλόγου.

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, ο Μαδούρο είχε συναντηθεί στο Καράκας με κινεζική αντιπροσωπεία υπό τον ειδικό απεσταλμένο Τσιου Σιαοτσί. Πλάνα από τη συνάντηση δείχνουν τους δύο άνδρες να χαμογελούν μπροστά στις κάμερες, χωρίς καμία ένδειξη ότι επίκειται η αμερικανική επιχείρηση.

Η Κίνα υπήρξε τα τελευταία χρόνια βασικός οικονομικός στυλοβάτης της Βενεζουέλας, ιδίως μετά τις δυτικές κυρώσεις του 2017. Το 2024 οι κινεζικές αγορές αγαθών από τη Βενεζουέλα ανήλθαν σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ, προσφέροντας στο Καράκας μια κρίσιμη οικονομική ανάσα σε συνθήκες διεθνούς απομόνωσης.

Η πρώτ φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του / Truth Social / Donald Trump

Στο ίδιο μήκος κύματος με το Πεκίνο κινήθηκε και το Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε τη σύλληψη Μαδούρο και της συζύγου του «απαγωγή» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους. Αντίθετα, η αντίδραση της Ευρώπης εμφανίζεται πιο επιφυλακτική και διχασμένη. Στη Βρετανία, η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Έμιλι Θόρνμπερι, χαρακτήρισε τις αμερικανικές ενέργειες «παράνομες», ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ απέφυγε να τοποθετηθεί, ζητώντας από τις ΗΠΑ να παρουσιάσουν τη νομική τους βάση.

Την ίδια ώρα, πρώην στενοί συνεργάτες του Μαδούρο υποστηρίζουν ότι η συζήτηση περί «νομιμότητας» της προεδρίας του έχει πλέον ξεπεραστεί. «Το ζήτημα δεν είναι αν ήταν νόμιμος ή όχι, αλλά ότι απήχθη από τη χώρα του», δήλωσε στο BBC ο πρώην προσωπάρχης του, Τεμίρ Πόρας Πονσελεόν, εκτιμώντας ότι το μέλλον της Βενεζουέλας καθορίζεται πλέον από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον και των διεθνών παικτών που διαθέτουν πραγματική ισχύ.

Οι εξελίξεις μεταφέρονται πλέον σε πολλαπλά πεδία μέσα στην ίδια ημέρα. Η Ντέλσι Ροντρίγκες αναμένεται να ορκιστεί στο Κοινοβούλιο ως πρόεδρος, μετά τον ορισμό της ως μεταβατικής ηγεσίας από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ακολουθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ ο Μαδούρο και η Φλόρες αναμένονται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη για να τους ανακοινωθούν οι κατηγορίες.

Με πληροφορίες από BBC, Sky News