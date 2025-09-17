Κίνα: Ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στον αέρα 

Δύο ιπτάμενα αυτοκίνητα της κινεζικής εταιρείας Xpeng συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης για την προετοιμασία αεροπορικής επίδειξης στην Τσανγκτσούν της βορειοανατολικής Κίνας. Το ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες όταν επιχείρησε να προσγειωθεί.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στο σημείο είναι ασφαλείς. Ωστόσο, το CNN επικαλούμενο εργαζόμενο της Xpeng μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται το φλεγόμενο όχημα στο έδαφος, καθώς πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, ενόψει του αεροπορικού σόου που ξεκινά αυτή την εβδομάδα και θα παρουσίαζε στο κοινό τα νέα μοντέλα ιπτάμενων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την Xpeng, το ένα από τα δύο οχήματα υπέστη σοβαρές ζημιές στη δομή του σκάφους, ενώ οι αρχές ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες ασφαλείας «ομαλά και χωρίς περαιτέρω προβλήματα».

Τα ηλεκτρικά ιπτάμενα αυτοκίνητα της AeroHT, θυγατρικής της Xpeng, απογειώνονται και προσγειώνονται κάθετα. Η τιμή πώλησης υπολογίζεται στις 300.000 δολάρια (περίπου 253.000 ευρώ) και η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει ήδη συγκεντρώσει 3.000 παραγγελίες.

Η Xpeng είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα και πρόσφατα επεκτάθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τα ιπτάμενα αυτοκίνητα φιλοδοξεί να ανοίξει έναν νέο τομέα μεταφορών, αν και παραμένουν σοβαρά εμπόδια σε επίπεδο υποδομών, κανονισμών και αποδοχής από το κοινό.

Το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι θέλει να ηγηθεί στη λεγόμενη «οικονομία χαμηλού ύψους» και ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών, όπως έκανε και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πέρυσι, άλλωστε, μια από τις πρωτοπόρες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, η σλοβακική Klein Vision, εξαγοράστηκε από κινεζικό όμιλο.

Με πληροφορίες από BBC