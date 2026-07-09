Κίνα, Ιαπωνία και Ταϊβάν προετοιμάζονται για τον «πιο καταστροφικό τυφώνα» των τελευταίων ετών

Οι ψαράδες κατέφυγαν στα λιμάνια, οι κάτοικοι σχημάτισαν ουρές για να προμηθευτούν σακιά με άμμο και οι αγρότες έσπευσαν να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους την Πέμπτη, καθώς η Κίνα και η Ταϊβάν προετοιμάζονται για τον τυφώνα Μπάβι (Bavi), ο οποίος ενδέχεται να είναι η πιο καταστροφική τροπική καταιγίδα των τελευταίων ετών.

Καθώς ο Μπάβι κινούνταν νοτιοανατολικά της Ταϊβάν, τα σωστικά συνεργεία στη νότια Κίνα συνέχιζαν να αναζητούν θύματα και επιζώντες του τυφώνα Μέισακ (Maysak), ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Στη βορειοανατολική παραθαλάσσια πόλη Σουάο (Suao) της Ταϊβάν, εκατοντάδες αλιευτικά σκάφη είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι για να προστατευθούν από την επερχόμενη καταιγίδα.

«Μην ξεγελιέστε από τον όμορφο και ήρεμο καιρό που επικρατεί τώρα. Μια καταιγίδα σαν κι αυτή μπορεί να αποδειχθεί η πιο τρομακτική», δήλωσε ο Τσεν Μινγκ-Χούι, καπετάνιος ενός αλιευτικού σκάφους, θυμίζοντας πως προηγούμενοι τυφώνες είχαν βυθίσει σκάφη και είχαν πλημμυρίσει την πόλη.

Οι αρχές της Ταϊβάν προειδοποίησαν ότι ο Μπάβι ενδέχεται να φέρει έως και ένα μέτρο βροχής στις ορεινές περιοχές βόρεια της Ταϊπέι και έθεσαν περίπου 29.000 στρατιώτες σε κατάσταση ετοιμότητας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Η καταιγίδα θα μπορούσε να εξελιχθεί στον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει την Ταϊβάν μετά τον Κονγκ-Ρέι (Kong-rey) το 2024, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Ο Μπάβι, με ανέμους που πλησιάζουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, εκτείνεται σε περίπου 1.000 χιλιόμετρα στο μεγαλύτερο πλάτος του - περίπου όσο είναι το πλάτος της Γαλλίας - και προβλέπεται να περάσει βόρεια της Ταϊβάν πριν φτάσει στην ανατολική κινεζική επαρχία Φουτζιάν (Fujian) το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας.

Καταιγίδες αυτού του μεγέθους είναι «αρκετά σπάνιες τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στο Reuters ο Τζέισον Τσανγκ, μετεωρολόγος της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ο Μπάβι αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση τυφώνας που θα πλήξει το νησί από το 1987.

Το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Ταϊβάν, στο Ταογιουάν, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας ακύρωσαν όλες τις αναχωρήσεις του Σαββάτου λόγω του τυφώνα.

Συναγερμός και στην Ιαπωνία

Η Κίνα, καθώς και οι γειτονικές χώρες Ιαπωνία και Ταϊβάν, εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Η φετινή χρονιά προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η αναμενόμενη εμφάνιση του φαινομένου Ελ Νίνιο (El Niño) θα μπορούσε να αυξήσει τις θερμοκρασίες και να ευνοήσει την εκδήλωση συχνότερων και εντονότερων τυφώνων.

«Αναμένεται κάποια εξασθένηση της έντασης των ανέμων από την Πέμπτη, όμως ο Μπάβι θα παραμείνει ένας επικίνδυνος τυφώνας καθώς θα επηρεάζει την Ταϊβάν και την ανατολική Κίνα από αργά την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα», δήλωσε ο Τζέισον Νίκολς, ειδικός της εμπορικής υπηρεσίας πρόγνωσης καιρού AccuWeather.

Στη νομαρχία Οκινάουα της Ιαπωνίας, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας την Παρασκευή και το Σάββατο, λόγω των θυελλωδών ανέμων, του κινδύνου κατολισθήσεων, πλημμυρών και παράκτιων πλημμυρικών φαινομένων που προκαλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (storm surge).

Η Japan Airlines ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 50 πτήσεις για την Παρασκευή, επηρεάζοντας περίπου 7.600 επιβάτες, ενώ η All Nippon Airways ακύρωσε 34 πτήσεις, επηρεάζοντας περίπου 1.800 ταξιδιώτες. Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων είχαν προγραμματιστεί και για το Σάββατο.

«Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον Μπάβι, καθώς παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από τον ανοιχτό Ειρηνικό Ωκεανό ενισχύοντας τη δύναμή του, αντλώντας ενέργεια από τα θερμά νερά του ωκεανού και συσσωρεύοντας τεράστιες ποσότητες υγρασίας», δήλωσε ο Σιανγκμπό Φενγκ, ερευνητής τροπικών κυκλώνων στο Imperial College του Λονδίνου.

«Όταν φτάσει στην ξηρά ή πλησιάσει τις παράκτιες περιοχές, οι ζημιές μπορεί να είναι καταστροφικές. Ακόμη και μια μικρή μεταβολή στην πορεία του Μπάβι θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις συνέπειες που θα προκαλέσει», εξήγησε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Reuters