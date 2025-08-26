Κίνα: Η στρατιωτική παρέλαση που προκαλεί συναγερμό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Η Κίνα ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο σύγχρονα όπλα της σε μια εντυπωσιακή παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, με στόχο να αναδείξει τη στρατιωτική της ισχύ και πιθανώς να προσελκύσει διεθνείς αγοραστές όπλων.

Δορυφορικές εικόνες, ληφθείσες στις 9 Αυγούστου, δείχνουν τον χώρο συγκέντρωσης των όπλων, όπου βρίσκονται θωρακισμένα οχήματα, συστήματα αεράμυνας, πυροβολικό, εκτοξευτές ρουκετών και κρουζ πυραύλους, σύμφωνα με αναλυτές του Open Nuclear Network στη Βιέννη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα νέα όπλα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ενσωματώνουν υπερηχητικά συστήματα, σχεδιασμένα για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα πλοία και τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ στον Δυτικό Ειρηνικό.

Η έμφαση στις στοχευμένες επιθέσεις και στις δυνατότητες αυτόνομου επιθετικού και αμυντικού πολέμου δείχνει ότι η Κίνα στοχεύει στην υπεροχή σε έναν ενδεχόμενο υψηλής τεχνολογίας και έντασης πόλεμο. Ο Τιάνραν Σου, ανώτερος αναλυτής, τονίζει ότι «λίγες χώρες έχουν αναπτύξει τόσους πολλούς αντι-πλοϊκούς πυραύλους για όλες τις φανταζόμενες κατηγορίες στόχων».

Η παρέλαση συμπίπτει με την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποτελεί σημαντικό πολιτικό γεγονός για τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος θα βρίσκεται στο επίκεντρο της εκδήλωσης. Η στρατιωτική επίδειξη πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά από διεθνείς συναντήσεις, όπου ο Σι αναμένεται να συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και άλλους ηγέτες χωρών που αγοράζουν κινεζικά όπλα.

Νέα όπλα και drones

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης επιθετικά και αναγνωριστικά drone, όπως τα “loyal wingmen”, που συνεργάζονται με επανδρωμένα αεροσκάφη για πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Κίνα παρουσίασε το 2021 το stealth drone Feihong FH-97, το πρώτο της έτοιμο για μάχη drone.

Παράλληλα, οι εικόνες πιθανώς δείχνουν βαλλιστικούς πυραύλους DF-41, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρονται οδικώς, να φέρουν πολλαπλές κεφαλές και να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 15.000 χιλιομέτρων, καθιστώντας τους ικανούς να πλήξουν τις ΗΠΑ. Άλλα καλυμμένα όπλα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον υπερηχητικό πύραυλο DF-100, με εκτιμώμενη εμβέλεια αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων.

Κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης αναρτήσει φωτογραφίες νέων υπερηχητικών αντι-πλοϊκών πυραύλων, ενώ νέα σχέδια αρμάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων πεζικού θα παρουσιαστούν επίσης στην παρέλαση, εξοπλισμένα με προηγμένα αισθητήρια και συστήματα ενεργητικής προστασίας για άμυνα έναντι drones.

Η Κίνα συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στη μοντέρνα στρατιωτική τεχνολογία, με στόχο την υπεροχή στον τομέα των υπερηχητικών όπλων, που αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αυξανόμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Παράλληλα, η χώρα παραμένει ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, με κύριους πελάτες αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Πακιστάν.

Με πληροφορίες από Bloomberg