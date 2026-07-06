Κίνα: Εταιρεία bubble tea θα καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατ. δολάρια στη Louis Vuitton

Η δημοφιλής αλυσίδα τσαγιού Molly Tea στην Κίνα υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 10,3 εκατ. γιουάν (1,1 εκατ. λίρες, 1,5 εκατ. δολάρια), αφού δικαστήριο έκρινε ότι το λογότυπο της παραβιάζει εμπορικό σήμα της Louis Vuitton.

Η υπόθεση πυροδότησε διαδικτυακή συζήτηση για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης στην Κίνα, μετέδωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δικαστήριο στην ανατολική επαρχία Τζιανγκσού αποφάνθηκε πως η εταιρεία τσαγιού με έδρα τη Σενζέν αντέγραψε το εμβληματικό σχέδιο τετράφυλλου λουλουδιού της Louis Vuitton.

Η απόφαση έχει διχάσει την κοινή γνώμη στην Κίνα, με το hashtag που συνδέεται με την υπόθεση να συγκεντρώνει περισσότερες από 400 εκατομμύρια προβολές και δεκάδες χιλιάδες σχόλια.

Κίνα: Δικαστήριο διέταξε τη Molly Tea να εκδώσει δημόσια απολογία και να καταβάλει αποζημίωση στη Louis Vuitton

Την Πέμπτη, δικαστήριο στη Σουτσόου, ανατολικά της Σαγκάης, διέταξε τη Molly Tea να σταματήσει τη χρήση του λογότυπου, να εκδώσει δημόσια απολογία και να καταβάλει αποζημίωση στη Louis Vuitton, σύμφωνα με την κινεζική κρατική εφημερίδα China Daily.

Το ίδιο μέσο ανέφερε επίσης ότι η Molly Tea και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες είχαν υποβάλει αιτήσεις για πολλαπλά εμπορικά σήματα, οι οποίες απορρίφθηκαν από την Εθνική Διοίκηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κίνας.

Σύμφωνα με την China Daily, μόνο το εμπορικό σήμα που περιλάμβανε τους κινεζικούς χαρακτήρες για το «Molly Tea» καταχωρίστηκε επιτυχώς.

Κίνα: Αντιδράσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλοί χρήστες των κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπερασπίστηκαν τον σχεδιασμό του λογότυπου της Molly Tea, επισημαίνοντας ότι πολλά σχέδια που χρησιμοποιούνται από δυτικούς οίκους πολυτελείας έχουν εμπνευστεί από κινεζικά τεχνουργήματα.

Ένας σχολιαστής στην πλατφόρμα Weibo έγραψε στα μανδαρινικά ότι θα «πίνει ένα ποτήρι Molly Tea κάθε μέρα» για να δείξει τη στήριξή του στην εταιρεία. «Έλεος πια. Απλώς εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι πρόγονοί μας δεν κατοχύρωσαν πατέντες», έγραψε ο ίδιος.

Χρήστης του RedNote, μιας άλλης κινεζικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε: «Τέτοια βασικά γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιούνται παντού διαχρονικά, όχι μόνο στην Κίνα». Ωστόσο, υπήρξαν και χρήστες του διαδικτύου που στήριξαν την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Χρήστης του Weibo σχολίασε ότι όσοι υπερασπίζονται το σχέδιο της Molly Tea θα πρέπει «πρώτα να μελετήσουν τη νομοθεσία», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης, καθώς η Louis Vuitton είχε ήδη κατοχυρώσει το λογότυπο.

Άλλος χρήστης ανέφερε ότι η Louis Vuitton δικαιολογημένα υπερασπίζεται την πνευματική της ιδιοκτησία και ότι άλλες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να την αντιγράφουν, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Με πληροφορίες από BBC