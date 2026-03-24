Κίνα: Επτά σκυλιά που χάθηκαν και περπάτησαν 17 χλμ. για το σπίτι τους έγιναν viral - «Τα πήραν για να τα φάνε»

Επτά σκυλιά χάθηκαν στην Κίνα και έγιναν viral όταν δημοσιεύτηκε βίντεο στα social που τα δείχνει να περπατούν πάνω από 17 χιλιόμετρα για να επιστρέψουν στο σπίτι τους στο χωριό τους, ξανασμίγοντας με τους κηδεμόνες τους που τα έψαχναν για μέρες.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο στις 15 Μαρτίου, δείχνει τα σκυλιά- συμπεριλαμβανομένων ενός golden retriever, ενός λαμπραντόρ, ενός γερμανικού ποιμενικού και ενός πεκινουά- να περπατούν κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου στην Τσανγκτσούν, την πρωτεύουσα της βορειοανατολικής επαρχίας Τζιλίν της Κίνας, όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους 0°C κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Επικεφαλής» της ομάδας είναι ένα κόργκι. Το βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο και φέρεται να συγκέντρωσε περισσότερες από 230 εκατομμύρια προβολές.

Μία εθελόντρια σε ένα τοπικό κέντρο διάσωσης αδέσποτων σκύλων, η Tong Tong, είπε ότι «πήγα να χτυπήσω πόρτες σε κοντινά χωριά και δημοσίευσα φυλλάδια με τα χαμένα σκυλιά» αφού είδε το βίντεο, επειδή ανησυχούσε για το πώς είναι, ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες είναι υπό του μηδενός.

«Το πρωί της 18ης Μαρτίου, ξύπνησα και διαπίστωσα ότι χιόνιζε στην Τσανγκτσούν. Ανησυχούσα ιδιαίτερα για τα επτά σκυλιά, φοβόμουν ότι δεν είχαν φάει ή πιει τίποτα. Έτσι, δανείστηκα ένα drone και ξεκίνησα να τα αναζητήσω», είπε η Tong Tong σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το κέντρο διάσωσης.

Στις 19 Μαρτίου, αναφέρθηκε ότι τα σκυλιά είχαν βρει τον δρόμο για το σπίτι τους.

Τρία από τα σκυλιά ανήκουν σε μια γυναίκα που ζει σε ένα χωριό κοντά στην Τσανγκτσούν. Δήλωσε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι έψαχνε τα σκυλιά της για τέσσερις ημέρες και ήταν έτοιμη να τα παρατήσει, όταν ένα από αυτά μπήκε στο σπίτι στις 18 Μαρτίου. Στη συνέχεια, η κηδεμόνας έψαξε σε κοντινά χωριά και βρήκε τα άλλα σκυλιά.

Γιατί χάθηκαν τα επτά σκυλιά στην Κίνα;

Δεν είναι σαφές γιατί χάθηκαν τα σκυλιά, αλλά ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να έχουν απαχθεί για να τα φάνε, «ένα έθιμο που εξακολουθεί να τηρείται σε ορισμένα μέρη της Κίνας».

Ωστόσο, ορισμένοι διατύπωσαν τη θεωρία ότι θα μπορούσαν επίσης να έχουν κλαπεί για να μεταπωληθούν ως κατοικίδια ή για άλλους σκοπούς, ή να έχουν χαθεί από μόνα τους.

Στις 21 Μαρτίου, το επαρχιακό γραφείο πολιτισμού και τουρισμού της Τζιλίν δήλωσε ότι τα σκυλιά χάθηκαν από μόνα τους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν ότι το περιστατικό «αντανακλά τις αδυναμίες της διαδικτυακής διάδοσης πληροφοριών- ένα μείγμα αληθινών και ψευδών πληροφοριών, όπου οι υποκειμενικές εικασίες εύκολα εκλαμβάνονται ως γεγονός και διαδίδονται».

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου αστειεύτηκαν ότι η περιπέτεια των σκύλων θα μπορούσε να μετατραπεί σε ταινία ή σε μια πραγματική εκδοχή του Paw Patrol που είναι κινούμενα σχέδια για παιδιά με πρωταγωνιστές ένα αγόρι και μερικά σκυλιά διάσωσης.

«Βλέποντάς το αυτό, ήθελα να κλάψω. Τα σκυλιά είναι φίλοι των ανθρώπων για πάντα», έγραψε ένας χρήστης του Weibo.

Με πληροφορίες από Guardian