Κίνα: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Τουλάχιστον 26 νεκροί

Μια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε το θάνατο 26 ατόμων και τον τραυματισμό 61.

Για το μοιραίο συμβάν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης την Τρίτη.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, Xinhua, ανέφερε ότι η έκρηξη συνέβη στην πόλη Τσανγκσά το απόγευμα της Δευτέρας.

Σχεδόν 500 διασώστες κινητοποιήθηκαν και οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις επικίνδυνες ζώνες από τις αρχές, οι οποίες επικαλέστηκαν τον κίνδυνο από δύο αποθήκες μαύρης πυρίτιδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι αρχές διερεύνησαν την αιτία και έλαβαν «μέτρα ελέγχου» κατά των υπευθύνων της εταιρείας, ανέφερε το δημοσίευμα, χωρίς να προσδιορίσει τα μέτρα.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποίησαν τρία ρομπότ για να βοηθήσουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο Σι διέταξε τις αρχές να ενισχύσουν τον έλεγχο κινδύνων και την αντιμετώπιση κινδύνων σε βασικούς κλάδους, σύμφωνα με το Xinhua.

Τον Φεβρουάριο, η Κίνα ανέφερε δύο θανατηφόρες εκρήξεις σε καταστήματα πυροτεχνημάτων κατά την περίοδο του σεληνιακού νέου έτους.

Με πληροφορίες από Guardian, Associated Press και Reuters