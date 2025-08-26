Κίνα: Εγκλωβισμένη επί 30 ώρες διασώθηκε γράφοντας μήνυμα με το αίμα της

Μια γυναίκα στην Κίνα που είχε εγκλωβιστεί για 30 ώρες σε κλειδωμένο δωμάτιο κατάφερε να σωθεί, όταν πέταξε από το παράθυρο ένα μήνυμα γραμμένο με το αίμα της πάνω σε μαξιλάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Η γυναίκα, που αναφέρεται μόνο με το επώνυμο Ζου, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε δωμάτιο χωρίς να έχει μαζί της το κινητό της, ανέφερε η δημοτική αρχή της πόλης Λεσάν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πόρτα, λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς, δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα και έτσι η Ζου παγιδεύτηκε στον έκτο όροφο χωρίς τροφή και χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα.

Ύστερα από περίπου μιάμιση μέρα προσπαθειών να απεγκλωβιστεί, «σε κατάσταση απελπισίας, δάγκωσε το δάχτυλό της και με το αίμα της έγραψε στο μαξιλάρι ‘110625’, το οποίο πέταξε από το παράθυρο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο αριθμός «625» αντιστοιχούσε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν, ενώ το «110» είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Το μήνυμα εντόπισε ο διανομέας φαγητού Ζανγκ Κουν, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

«Στην αρχή τρόμαξα, αλλά όταν είδα τον αριθμό “110” κατάλαβα ότι επρόκειτο για έκκληση βοήθειας», είπε ο Ζανγκ.

Η αστυνομία έσπασε την πόρτα και απελευθέρωσε τη γυναίκα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα, η Ζου εμφανίζεται καταβεβλημένη να ευχαριστεί τους αστυνομικούς.

«Ήρθα χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Ο Ζανγκ, ο διανομέας που ειδοποίησε τις αρχές, τιμήθηκε με χρηματικό ποσό 3.000 γιουάν (περίπου 361 ευρώ) από την τοπική κυβέρνηση του Λεσάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ