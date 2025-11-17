Κίνα: Δίνουν κουπόνια σε νεόνυμφους για να αυξηθούν οι γάμοι

Καταναλωτικά κουπόνια γάμου θα εκδώσει η πόλη Νίνγκμπο της ανατολικής Κίνας.

Αφορά ζευγάρια που έχουν τελέσει τον γάμο τους μεταξύ της 28ης Οκτωβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου καθώς οι τοπικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες να ενθαρρύνουν νεαρά ζευγάρια να παντρεύονται και να αποκτούν παιδιά.

Οι νεόνυμφοι θα λάβουν οκτώ καταναλωτικά κουπόνια γάμου συνολικής αξίας 141 δολαρίων, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές στην επίσημη σελίδα τους στο Wechat στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των φωτογράφων γάμων, των διοργανωτών τελετών και εορτασμού, των ξενοδοχείων, του λιανεμπορίου και άλλων τομέων που σχετίζονται με τον γάμο, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Τα κουπόνια είναι περιορισμένα σε ποσότητα και θα διανεμηθούν με βάση την προτεραιότητα», αναφέρεται.

Παρόμοια μέτρα έχουν επίσης, εφαρμοστεί σε πόλεις της ανατολικής Κίνας, όπως η Χανγκτζού και η Πινγκχού, που έχουν ανακοινώσει ότι καταναλωτικά κουπόνια θα διανεμηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Κίνα: Γιατί μειώθηκαν οι γάμοι

Οι γάμοι στην Κίνα μειώθηκαν κατά ένα πέμπτο τον περασμένο χρόνο: πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μείωση.

Το γεγονός ότι μειώνεται το ενδιαφέρον των ζευγαριών να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια αποδίδεται εδώ και καιρό στο υψηλό κόστος της φροντίδας παιδιών και της εκπαίδευσης.

Για τις κινεζικές αρχές η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τον γάμο και την τεκνοποίηση είναι μια βασική επιδίωξη. Η Κίνα έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο με 1,4 δισεκατομμύριο κατοίκους και γηράσκει γρήγορα.

Τα μέτρα που ελήφθησαν τον περασμένο χρόνο από τις αρχές για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, περιλαμβάνουν την έκκληση προς τα κολέγια και τα πανεπιστήμια να παράσχουν «μαθήματα αγάπης» για να τονιστούν οι θετικές απόψεις περί του γάμου, της αγάπης, της γονιμότητας και της οικογένειας.

Το Πεκίνο έχει επίσης, ζητήσει από τις τοπικές κυβερνήσεις να διαθέσουν πόρους για τη διευθέτηση της πληθυσμιακής κρίσης και να να διαδώσουν τον σεβασμό προς την απόκτηση παιδιών και τον γάμο σε «κατάλληλη ηλικία».

Τον περασμένο χρόνο περισσότερα από 6,1 εκατομμύρια ζευγάρια τέλεσαν τον γάμο τους, από 7, 68 εκατομμύρια που ήταν ο αντίστοιχος αριθμός ένα χρόνο νωρίτερα.