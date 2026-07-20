Κίνα: Διανομέας φαγητού κέρδισε ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της χώρας

Μία ποιητική συλλογή, της οποίας τα ποιήματα γράφτηκαν πρόχειρα σε μικρά χαρτάκια ενδιάμεσα από παραδόσεις φαγητού, χάρισε στον Ουάνγκ Τζιμπίνγκ (Wang Jibing) μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές διακρίσεις της Κίνας.

Η συλλογή Low Flight («Χαμηλή Πτήση»), εμπνευσμένη από τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διανομείς φαγητού, απέσπασε το Λογοτεχνικό Βραβείο Λου Σιν, το οποίο φέρει το όνομα του συγγραφέα που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης κινεζικής λογοτεχνίας.

Ο 56χρονος Ουάνγκ, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας από περίπου το 2019, έγινε γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στα ποιήματα και τα δοκίμιά του.

Ανήκει σε μια ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων της χειρωνακτικής εργασίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται για το λογοτεχνικό τους έργο, προσφέροντας μέσα από αυτό μια εικόνα των πιέσεων που αντιμετωπίζουν στην τεράστια οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης (gig economy) της Κίνας.

Κίνα: «Κρατούσα την αναπνοή μου και ένιωθα εξαιρετικά αγχωμένος» δήλωσε ο Ουάνγκ Τζιμπίνγκ

Για τον Ουάνγκ, η κατάκτηση του σημαντικού αυτού λογοτεχνικού βραβείου έρχεται έπειτα από αρκετές δύσκολες δεκαετίες, κατά τις οποίες εργάστηκε σε διάφορες περιστασιακές δουλειές.

«Κρατούσα την αναπνοή μου και ένιωθα εξαιρετικά αγχωμένος... Μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, όλα ηρέμησαν», δήλωσε ο Ουάνγκ στην κρατική εφημερίδα Global Times στις 15 Ιουλίου, όταν έγινε γνωστό ότι ήταν ο νικητής του βραβείου, προσθέτοντας ότι η έντονη δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό του, του είχε προκαλέσει μεγάλη ψυχολογική πίεση.

Το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το Λογοτεχνικό Βραβείο Λου Σιν δεν ανακοινώνεται δημόσια. Ωστόσο, το 2014 ανερχόταν στις 100.000 γιουάν (περίπου 14.800 δολάρια ή 11.000 λίρες Αγγλίας).

Γεννημένος στην επαρχία Τζιανγκσού, ο Ουάνγκ εγκατέλειψε το σχολείο στην εφηβεία του λόγω των οικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς του. Στη συνέχεια εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, από οικοδομές μέχρι συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και πώληση προϊόντων σε υπαίθριο πάγκο, πριν γίνει διανομέας φαγητού.

Ωστόσο, η αγάπη του για το διάβασμα παρέμεινε ζωντανή και την τελευταία δεκαετία δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα δικά του ποιήματα και δοκίμια.

Κίνα: Το 2022, ένα από τα ποιήματά του Ουάνγκ με τίτλο «Man in a Hurry» έγινε viral στο διαδίκτυο

Το 2022, ένα από τα ποιήματά του με τίτλο Man in a Hurry («Ένας άνθρωπος που βιάζεται») έγινε viral στο διαδίκτυο. Το ποίημα εμπνεύστηκε από ένα περιστατικό του 2019, όταν χρειάστηκε να αφιερώσει ώρες σε μια ιδιαίτερα απογοητευτική παράδοση, επειδή ένας πελάτης είχε καταχωρίσει λανθασμένη διεύθυνση.

Το 2023 δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Man in a Hurry: Poems of a Food Delivery Rider («Ένας άνθρωπος που βιάζεται: Ποιήματα ενός διανομέα φαγητού»).

Παρά τη βράβευσή του, ο Ουάνγκ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη δουλειά του, προσθέτοντας πως σχεδιάζει να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να συμπληρώσει τα 60 του χρόνια.

«Οικονομικά δεν χρειάζομαι αυτή τη δουλειά για να ζήσω, αλλά μου αρέσει η ατμόσφαιρα της εργασίας και με κρατά σε καλή φυσική κατάσταση», ανέφερε σύμφωνα με την Global Times. «Θέλω μία προσγειωμένη ζωή και το βραβείο δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό που είμαι».

Η συλλογή Low Flight, που κυκλοφόρησε το 2024, περιλαμβάνει ποιήματα εμπνευσμένα από συνεντεύξεις και έρευνες που πραγματοποίησε ο ίδιος με περίπου 200 διανομείς φαγητού.

«Ποιος είπε ότι το να ανοίγεις τα φτερά σου σημαίνει πως πρέπει να πετάς ψηλά; Και το να πετάς χαμηλά, πτήση είναι», αναφέρει ένας από τους στίχους του.

Κίνα: Περισσότεροι εργαζόμενοι της χειρωνακτικής εργασίας αφήνουν αποτύπωμά στον λογοτεχνικό κόσμο

Η διάκρισή του έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι της χειρωνακτικής εργασίας στην Κίνα αφήνουν το αποτύπωμά τους στον λογοτεχνικό κόσμο.

Το I Deliver Parcels in Beijing, τα απομνημονεύματα του πρώην διανομέα δεμάτων Χου Ανιάν (Hu Anyan), που κυκλοφόρησαν το 2023, εξελίχθηκαν σε εκδοτικό φαινόμενο στην Κίνα, προσελκύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Πέρυσι κυκλοφόρησε και η αγγλική μετάφραση του βιβλίου.

Ένα ακόμη έργο, το I am Fan Yusu («Είμαι η Φαν Γιουσού»), ένα αυτοβιογραφικό δοκίμιο για τον προσωπικό αγώνα μιας εσωτερικής μετανάστριας εργάτριας, κατέκλυσε το κινεζικό διαδίκτυο το 2017. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η συγγραφέας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι της εξαιτίας των αδιάκοπων αιτημάτων των μέσων ενημέρωσης για συνεντεύξεις.

Ο Λου Σιν, από τον οποίο πήρε το όνομά του το λογοτεχνικό βραβείο, θεωρείται ευρέως ένας από τους σημαντικότερους Κινέζους συγγραφείς του 20ού αιώνα και είναι γνωστός για τα σατιρικά του έργα, μέσα από τα οποία ασκούσε κριτική στην παραδοσιακή κινεζική κοινωνία.

Το έργο του εξακολουθεί να θεωρείται θεμελιώδες για την κινεζική λογοτεχνία και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει νέα απήχηση στη νεότερη γενιά. Πριν από λίγα χρόνια, ο Κονγκ Γιτζί, χαρακτήρας από ομώνυμο έργο του, μετατράπηκε σε διαδικτυακό meme που συμβόλιζε την απογοήτευση των νέων στην Κίνα, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

Με πληροφορίες από BBC