Κίνα: Δέκα νεκροί και 23 τραυματίες από ξαφνική πλημμύρα – Διασώθηκαν 174 κατασκηνωτές

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν, ενώ 174 διασώθηκαν, έπειτα από αιφνίδια πλημμύρα στη βορειοδυτική Κίνα.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις και έπληξε μία τουριστική περιοχή στην κομητεία Ουεϊγιουάν (Weiyuan), στην πόλη Ντινγκσί (Dingxi), της επαρχίας Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CCTV News.

Heavy rainfall caused a flash flood at a tourist campsite in Weiyuan County, northwest China's Gansu Province, on Sunday afternoon, resulting in ten deaths and 23 injuries. Local police and fire departments are leading rescue operations, supported by 305 personnel and 68 vehicles… pic.twitter.com/0JeLsF8nYP — China Takeaway (@China24Official) July 26, 2026

Κίνα: Συντονίστηκαν επιχειρήσεις διάσωσης με αποστολή ειδικού κλιμάκιου στην περιοχή

Στην επαρχία Γκανσού τέθηκε σε ισχύ επίπεδο IV έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πλημμυρών. Το Κρατικό Αρχηγείο Ελέγχου Πλημμυρών και Αντιμετώπισης Ξηρασίας της Κίνας, καθώς και το Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, συντονίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και έχουν αποστείλει ειδικό κλιμάκιο στην περιοχή, σύμφωνα με την People's Daily.

Η αιφνίδια πλημμύρα εγκλώβισε κατασκηνωτές που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν συνολικά 305 μέλη των εθνικών ομάδων πυρόσβεσης και διάσωσης, με τη συνδρομή 68 οχημάτων.

Με πληροφορίες από Global Times