Κίνα: Aπορρίπτει τις κατηγορίες του Τραμπ για παρέμβαση στις εκλογές

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Πεκίνο, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις «ανυπόστατες κατηγορίες» εναντίον της Κίνας.

Η Κίνα ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι δεν έχει παρέμβει ποτέ στις αμερικανικές εκλογές και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να το πράξει. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στις κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Πεκίνο αναμίχθηκε στις εκλογές του 2020.

«Οι σχετικοί ισχυρισμοί των ΗΠΑ είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένοι και στοχεύουν στη συκοφάντηση της Κίνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν. «Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να παρέμβουμε στις αμερικανικές εκλογές και δεν το έχουμε κάνει ποτέ».

«Να σταματήσουν να εργαλειοποιούν την Κίνα»

Όταν ρωτήθηκε αν οι δηλώσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επικείμενη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ο Τζιάν απάντησε: «Όπως μόλις προείπα, προτρέπουμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να εργαλειοποιούν την Κίνα στις εκλογές τους και να πράξουν κάτι που θα ωφελήσει τις σινοαμερικανικές σχέσεις».

Στο διάγγελμα του, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα δώσει στη δημοσιότητα απόρρητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα τα στοιχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κομματικές προτιμήσεις και άλλα δεδομένα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Ωστόσο, οι νέες αυτές κατηγορίες έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενους ελέγχους και έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του τότε υπουργού Δικαιοσύνης του Τραμπ, Ουίλιαμ Μπαρ, ο οποίος δεν είχε εντοπίσει καμία ουσιαστική ένδειξη νοθείας στις εκλογές του 2020.

Με πληροφορίες από Euronews

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