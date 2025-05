Κιμ Καρντάσιαν: Καταθέτει σήμερα στη δίκη για τη ληστεία στο Παρίσι

Η Κιμ Καρντάσιαν θα είναι παρούσα σήμερα, στο δικαστήριο του Παρισιού, για τη ληστεία του 2016 με θύμα την ίδια.

Η Καρντάσιαν αναμένεται να καταθέσει στη δίκη για τους 10 κατηγορούμενους και σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον 500 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Δεκάδες εκπρόσωποι του Τύπου άρχισαν να σχηματίζουν ουρές έξω από την Ile de la Cité από τα ξημερώματα, ώρες πριν καν ανοίξουν οι πόρτες.

Απεσταλμένος του βρετανικού δικτύου μετέδωσε: «Τώρα όλοι περιμένουμε στους μεγάλους διαδρόμους του δικαστηρίου για να μας αφήσουν να μπούμε στην κύρια αίθουσα του δικαστηρίου, όπου η Κιμ Καρντάσιαν θα έρθει να καταθέσει αργότερα σήμερα».

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην ένοπλη ληστεία. Η πρώτη φορά που μίλησε για αυτό, ήταν στο ριάλιτι σόου της οικογένειάς της, Keeping Up With the Kardashians, ένα χρόνο αφότου συνέβη.

«Άκουσα κάτι στις σκάλες» ακούγεται να περιγράφει σε ένα από τα επεισόδια του ριάλτι, μιλώντας με τις αδελφές της. Στη συνέχεια τους είπε ότι κοίταξε έξω από την πόρτα της και «είδα δύο τύπους να κρατούν έναν άλλο τύπο κάτω με αστυνομικές στολές ακριβώς έξω από την κρεβατοκάμαρά μου».

Εκείνη την ώρα, ο σωματοφύλακάς της βρισκόταν σε ένα κλαμπ με τις αδελφές της. Οι άνδρες χρησιμοποίησαν μια ρεσεψιονίστ για να μπουν στο δωμάτιο της σταρ. Ένας άνδρας μπήκε μέσα και την έριξε στο κρεβάτι, όπως περιέγραψε η ίδια.

Σε άλλη συνέντευξή της -αυτή τη φορά με τον παρουσιαστή του αμερικανικού show Ντέιβντ Λέτερμαν- η Κιμ Καρντάσιαν είχε πει, ότι οι άνδρες συνέχισαν να της φωνάζουν, ζητώντας της κοσμήματα. Τους τα έδωσε και στη συνέχεια την τράβηξαν προς έναν από τους άνδρες.

Από το περιστατικό αυτό και έπειτα, έχει μοιραστεί πως η ίδια φοβάται πολλές φορές να μένει μόνη.

Οι δέκα κατηγορούμενοι, που τα γαλλικά μέσα αποκαλούν «οι παππούδες-ληστές» λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, δικάζονται για τη διάρρηξη στη σουίτα της Καρντάσιαν στο πολυτελές Hôtel de Pourtalès, στο κέντρο του Παρισιού, γνωστό για τη φιλοξενία διασημοτήτων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες, φορώντας μάσκες του σκι και στολές με διακριτικά αστυνομικών, εισέβαλαν στη σουίτα, έδεσαν την Καρντάσιαν και άρπαξαν τα πολύτιμα κοσμήματά της. Ο δικηγόρος της Κιμ Καρντάσιαν, Μάικλ Ρόουντς, δήλωσε ότι η πελάτισσά του «σέβεται και εκτιμά το γαλλικό δικαστικό σύστημα» και ότι έχει τύχει «υποδειγματικής μεταχείρισης» από τις αρχές. Η Καρντάσιαν έχει τονίσει τέλος, ότι επιθυμεί να διατηρηθεί «ο σεβασμός προς όλα τα μέρη της δίκης» και έχει επιλέξει να μην προβεί σε δηλώσεις μέχρι την κατάθεσή της.