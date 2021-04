Η Κιμ Καρντάσιαν έγινε και επίσημα δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού Forbes.

Η Καρντάσιαν με τους αμέτρητους followers στα social media έγινε αρχικά γνωστή μετά τη διαρροή ενός sex tape, ενώ «εδραίωσε» την παρουσία της στη showbiz και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από ένα ριάλιτι, όπου παρουσίαζε την καθημερινότητά της.

Όπως αναφέρει το Forbes, η Κιμ Καρντάσιαν μετρούσε στο Twitter 6,6 εκατομμύρια ακολούθους το 2011 (σήμερα την ακολουθούν 69 εκατομμύρια), ενώ μέχρι πρόσφατα προωθούσε την οικογενειακή της ζωή στο Keeping Up With The Kardashians, ωστόσο το ριάλιτι έριξε αυλαία έπειτα από 14 χρόνια.

Η βασική πηγή εσόδων της Κιμ Καρντάσιαν είναι οι δύο εταιρείες καλλυντικών και ρούχων που λάνσαρε και κατάφερε να τις κάνει ιδιαίτερα επικερδείς μέσα από τα social media. Η Κιμ Καρντάσιαν ίδρυσε την εταιρεία καλλυντικών KKW το 2017, ακολουθώντας το παράδειγμα της αδελφής της, Κάιλι Τζένερ.

Το πρώτο της προϊόν, ένα κιτ για κοντούρινγκ, ξεπούλησε 300.000 αντίτυπα σε μόλις δύο ώρες από την κυκλοφορία του. Τον επόμενο χρόνο, η εταιρεία λάνσαρε κι άλλα προϊόντα ομορφιάς, όπως σκιές, κονσίλερ, λίπστικ και αρώματα, αποφέροντας στην Αμερικανίδα 100 εκατομμύρια δολάρια. Πριν από έναν χρόνο, η Κιμ Καρντάσιαν πούλησε το 20% των μετοχών της στην εταιρεία καλλυντικών Coty προς 200 εκατομμύρια δολάρια. Η μεγάλη εταιρεία καλλυντικών εκτίμησε πως η KKW Beauty αξίζει 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παρότι, σύμφωνα με το «Forbes», η εκτίμηση αυτή έμοιαζε υπερβολική, σήμερα το 72% των μετοχών της αξίζει περίπου μισό εκατομμύριο.

Η περιουσία της Κιμ Καρντάσιαν περιλαμβάνει, πέραν των επιχειρηματικών της κινήσεων, μετρητά και επενδύσεις. Από το 2012 μέχρι πριν λίγο καιρό λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια ως αμοιβή για τη συμμετοχή της στο οικογενειακό ριάλιτι. Επιπλέον, διαθέτει πορτφόλιο blue chips σε μεγαθήρια όπως η Disney, η Amazon, το Netflix και η Adidas, που της έκανε δώρο το 2017 ο πρώην σύζυγός της, Κάνιε Γουέστ.