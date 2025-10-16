Κιμ Καρντάσιαν: «Δεν είναι εύκολο» - Έχουν περάσει μήνες από τότε που ο Κάνιε Γουέστ έχει να δει τα παιδιά τους

Η Κιμ Καρντάσιαν προχώρησε σε μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη, μιλώντας στο podcast «Call Her Daddy» της Alex Cooper.

Η Κιμ Καρντάσιαν, μίλησε με πλήρη ειλικρίνεια για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ζήτημα της ανατροφής των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast, η 44χρονη αποκάλυψε ότι έχουν περάσει «μερικοί μήνες» από τότε που ο ράπερ είδε και μίλησε τελευταία φορά με τα παιδιά του. Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάιο του 2014 και οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Νοέμβριο του 2022, έπειτα από αίτηση διαζυγίου της Κιμ Καρντάσιαν το 2021, έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Τη North, τον Saint, την Chicago και τον Psalm.

Αναλυτικότερα, όταν ρωτήθηκε πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Κάνιε Γουέστ είδε τα παιδιά, απάντησε: «Eίναι μάλλον μερικοί μήνες από την τελευταία φορά που τον ακούσαμε».

Παράλληλα, σχετικά με το πώς διαχειρίζεται τυχόν απογοήτευση από την πλευρά των παιδιών, εξήγησε πως «πάντα ήξεραν ότι ο πατέρας τους είχε μια “μεγάλη” ζωή με ταξίδια, περιοδείες και ότι ζει σε διάφορες χώρες. Του αρέσει να αλλάζει μέρος συνεχώς. Οπότε, το διαχειριζόμαστε καλά».

«Αγαπούν τη ρουτίνα τους, το πρόγραμμα και την καθημερινότητά τους. Ο δικός μου ρόλος, ως μαμά, είναι να διασφαλίζω ότι διατηρούν αυτή τη ρουτίνα, είναι υγιή και χαρούμενα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ναι, μεγαλώνω τα παιδιά, εγώ τα φροντίζω καθημερινά. Ζουν μαζί μου, και θέλω να έχουν μια καλή, υγιή σχέση με τον πατέρα τους. Νομίζω πως και εκείνος το γνωρίζει αυτό. Το επιδιώκω συνεχώς, αλλά ταυτόχρονα τα προστατεύω όταν πρέπει. Είναι κάτι που περνά από φάσεις και απαιτεί πολλή δουλειά», συμπλήρωσε.

«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από τον πατέρα μου. Παρ’ όλο που εκείνος και η μητέρα μου χώρισαν το 1991, παρέμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατό του το 2003. Έτσι, εγώ πάντα επιδιώκω υγιείς σχέσεις. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι εύκολο» συνέχισε, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι κρατά τα παιδιά μακριά από τον Κάνιε Γουέστ ή ότι τα «απήγαγε», απαντώντας σε παλαιότερα tweets του, που άφηναν τέτοιες εντυπώσεις.

«Δεν τα έχω κρατήσει ποτέ μακριά του. Ούτε μία φορά. Υπήρξαν μέρες που ξυπνούσα και έβλεπα tweets που έλεγαν ότι “απήγαγα τα παιδιά”. Και είμαι σε φάση: Δεν είναι απαγωγή. Είναι διαζύγιο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE