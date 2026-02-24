Κηφισιά: Ποινική δίωξη στον μάνατζερ μοντέλων που συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ποινική δίωξη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 72χρονου μάνατζερ, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύλληψη μάνατζερ στην Κηφισιά: Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/2), αστυνομικοί της Τροχαίας επιχείρησαν να σταματήσουν τον 72χρονο μάνατζερ για έλεγχο.

Ωστόσο, εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, διανύοντας περίπου 10 χιλιόμετρα, πριν ακινητοποιηθεί στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 72χρονο, ο οποίος μεταξύ άλλων, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.

Κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο στο όχημα, ενώ ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο 72χρονος δεν βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ