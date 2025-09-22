Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Τραμπ και Μασκ κάθισαν μαζί - Τι σημαίνει η συνάντησή τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εθεάθησαν μαζί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, δείχνουν τους δύο άνδρες να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να συνομιλούν.

Σε κάποιο σημείο μάλιστα, φαίνεται ο Τραμπ να συστήνει τον Μασκ στον Ντάνα Γουάιτ, CEO του Ultimate Fighting Championship (UFC).

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Οι αναρτήσεις και οι φωτογραφίες στα social

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Έλον Μασκ. Για τον Τσάρλι» έγραψε ο Λευκός Οίκος αναρτώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους από το κατάμεστο στάδιο.

«Κάθε θέση σε αυτό το γιγάντιο στάδιο είναι γεμάτη. Τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Όλοι για τον Τσάρλι Κερκ» σχολίασε από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου:

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ:

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Τι σημαίνει η συνάντηση Τραμπ - Μασκ

Η συγκεκριμένη συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη που οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν μαζί δημόσια από τότε που ο Έλον Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας στα τέλη Μαΐου μετά τη ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επέκρινε σκληρά για το φορολογικό νομοσχέδιο-ορόσημο της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι θα αυξήσει το δημόσιο χρέος.

Οι δύο άνδρες φαινόταν να είναι αχώριστοι κατά τη διάρκεια της θητείας του Μασκ στον Λευκό Οίκο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, ώσπου αποχώρησε ο δισεκατομμυριούχος. Και τώρα αυτή η κίνηση αποτελεί μια συμβολική επανασύνδεση, όπως επισημαίνουν CNN και FOX, βάζοντας το εξής δίλημμα: είναι ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική τους πορεία ή πρόκειται για μια «τυχαία στιγμή».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ. «Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε άγρια ​​από ένα ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας επειδή έλεγε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του. Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον Θεό. Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία. Ηγήθηκε με τόλμη και υποστήριξε λαμπρά χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Έκανε αυτό που ήταν σωστό για το έθνος μας. Και έτσι, εκείνη την τρομερή μέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία έγινε αθάνατος. Είναι τώρα μάρτυρας για την αμερικανική ελευθερία» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους όλων εδώ σήμερα όταν λέω ότι κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι Κερκ, και ούτε η ιστορία. Γιατί ενώ ο Τσάρλι έχει επανενωθεί με τον δημιουργό του στον παράδεισο, η φωνή του στη γη θα αντηχεί μέσα από τις γενιές και το όνομά του θα ζει για πάντα. Στο αιώνιο χρονικό των μεγαλύτερων πατριωτών της Αμερικής, θα υπάρχει για πάντα η απίστευτη και όμορφη ζωή του Τσάρλι».