Κηδεία Βαλεντίνο: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε τον σπουδαίο σχεδιαστή - Ποιοι έδωσαν το παρών

Σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του μεγάλου σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο στον ναό Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι της ιταλικής πρωτεύουσας.

Περίπου 300 πολίτες βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το παρών, μεταξύ των άλλων, θέλησαν να δώσουν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Άννα Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ.

Μέσα στον ναό βρέθηκαν 750 άνθρωποι ενώ κοντά στο φέρετρο τοποθετήθηκαν λευκά τριαντάφυλλα.

Ο ιστορικός συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζανκάρλο Τζιαμέτι διάβασε ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του στερνό αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω απο 60 χρόνια ζωής και επιτυχιών.

Donatella Versace/ Φωτ.: EPA

Anna Wintour / Φωτ.: EPA

Anne Hathaway και ο σύζυγός της, Adam Shulman / Φωτ.: EPA

Tom Ford/ Φωτ.: EPA

Dante Ferretti/ Φωτ.: EPA

Φωτ.: EPA

Φωτ.: EPA

Φωτ.: EPA

Κηδεία Βαλεντίνο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Βαλεντίνο για το ότι μου δίδαξε τι είναι η ομορφιά. Μια ομορφιά η οποία μας συνόδεψε σε όλη μας την ζωή. Γνωριστήκαμε παιδιά, ονειρευτήκαμε πολλά πράγματα,καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε πολλά από αυτά», είπε στη σύντομη ομιλία του ο Τζανκάρλο Τζαμέτι, ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης μιας ζωής.

«Ο Βαλεντίνο ήταν η ομορφιά, είχε χρυσή καρδιά», δήλωσε η Ντονατέλα Βερσάτσε, βγαίνοντας από τον ναό.

«Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου", έγραφε το μήνυμα πάνω στο στεφάνι που έστειλε από την Ελβετία η Σοφία Λόρεν. Εμφανώς συγκινημένη και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ, η οποία θέλησε να δώσει το παρών, μαζί με τον γιό της.

«Βαλεντίνο, σε ευχαριστούμε για το ότι δημιούργησες τόση ομορφιά. Η ομορφιά αυτή σώζει και δημιουργεί όνειρα που αλλάζουν τον κόσμο», είπε ο καθολικός ιερέας Πιέτρο Γκουερίνι, ο οποίος τέλεσε την κηδεία.

Ο Βαλεντίνο ετάφη στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Είναι κυκλικός, με βιτρό και αειθαλή φυτά. Η γραμμή του και το όλο σχεδιο είναι απλό, λιτό, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.