Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Ξεκίνησαν οι πολυήμερες εκδηλώσεις μνήμης

Εκατοντάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο Μεγάλο Τέμενος «Ιμάμ Χομεϊνί» στην Τεχεράνη, καθώς η χώρα ξεκίνησε την πολυήμερη κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη της, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το τέμενος είναι ανοιχτό στο κοινό για την τελετή αποχαιρετισμού. Τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης σε διάφορες περιοχές του Ιράν και του Ιράκ.

Προηγούμενες εικόνες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έδειχναν ότι ο κόσμος είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται στο Μεγάλο Τέμενος από την Παρασκευή το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Άγνωστο παραμένει αν στην κηδεία θα παραστεί ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Πολίτες συγκεντρώνονται για τις εκδηλώσεις μνήμης του Αλί Χαμενεΐ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ