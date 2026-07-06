Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Στην Τεχεράνη η νεκρική πομπή - Απών ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Από τους δρόμους της Τεχεράνης ξεκινά σήμερα, Δευτέρα (6/7) η τελετή αποχαιρετισμού στον πρώην Ανώτατο Θρησκευτικό Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Η νεκρική πομπή ξεκίνησε -παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων- στους δρόμους της Τεχεράνης και οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μία εβδομάδα και θα λάβουν χώρα σε δύο χώρες, καθώς η σορός θα μεταφερθεί και στο Ιράκ.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλί Χαμενεΐ κυβέρνησε το Ιράν για περισσότερα από 35 χρόνια, προτού σκοτωθεί τον Φεβρουάριο σε κοινές αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Facebook Twitter Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη / Φωτ.: EPA

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Απών ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Οι τελετές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, όμως αναβλήθηκαν εξαιτίας του πολέμου και των δυσκολιών οργάνωσης μιας τόσο μεγάλης δημόσιας συγκέντρωσης. Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι συνολικά 12 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το BBC, ο γιος του και διάδοχος στο αξίωμα, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν δίνει το «παρών» στη νεκρώσιμη ακολουθία του Αλί Χαμενεΐ.

Η απουσία του έχει αναζωπυρώσει τις φήμες που κυκλοφορούν από τον Φεβρουάριο ότι τραυματίστηκε στις ίδιες αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο πατέρας του. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τη θέση του ανώτατου ηγέτη στις αρχές Μαρτίου.

Τα φέρετρα πέρασαν μέσα από το πλήθος

Όσον αφορά τη σημερινή λειτουργία, εικόνες, που έρχονται και μεταδίδει το BBC από την Τεχεράνη, δείχνουν οχήματα που μεταφέρουν τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του να κινούνται αργά ανάμεσα σε χιλιάδες πενθούντες.

Τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα διαθέτουν ανοικτά διακοσμητικά πλαϊνά, ώστε όσοι έχουν συγκεντρωθεί να μπορούν να βλέπουν τα φέρετρα κατά τη διάρκεια της πομπής.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλύσει τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας κρατώντας σημαίες και πορτρέτα του εκλιπόντος ηγέτη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο συνωστισμού και έχουν ανακοινώσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Το τέλος μίας εποχής στο Ιράν

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το Ιράν.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι 56 ετών, περίπου τρεις δεκαετίες νεότερος από τον πατέρα του. Παράλληλα, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι 71 ετών, ενώ οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Σύμφωνα με αναλυτές, η νέα ηγεσία διαφέρει αισθητά από την προηγούμενη γενιά. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Βάλι Νασρ, εκτιμά ότι οι νέοι ηγέτες δεν ανήκουν στην κατηγορία των ιδεολογικών προσωπικοτήτων με τις οποίες είχε συνηθίσει να αντιπαρατίθεται η Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η νέα ηγεσία θα καταφέρει να αξιοποιήσει τη συγκυρία που διαμορφώθηκε μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ώστε να αποκαταστήσει τη νομιμοποίηση του καθεστώτος στο εσωτερικό της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC