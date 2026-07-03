Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Οι πρώτες εικόνες από το Ιράν - Θα είναι εξαήμερη και σε δύο χώρες

Ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης (2/7) μία, όπως τη χαρακτηρίζουν οι New York Times, από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες τελετές πένθους στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, που αφορά τον πρώην Ανώτατο Θρησκευτικό Ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Από σήμερα, Παρασκευή, όπως μεταδίδει το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης ξεκινούν οι πολυήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Οι τελετές θα διαρκέσουν σχεδόν μία εβδομάδα και θα πραγματοποιηθούν σε τουλάχιστον πέντε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα συμμετάσχουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, σε μια κινητοποίηση πρωτοφανούς κλίμακας, με έντονο πολιτικό και θρησκευτικό συμβολισμό.

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν / Φωτ.: Getty Images

Facebook Twitter Κρατικοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και από την Κίνα, αποτίουν φόρο τιμής στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ / Φωτ.: EPA

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο γεγονός για τα μουσουλμανικά έθιμα

Η κηδεία πραγματοποιείται περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα μουσουλμανικά έθιμα, που προβλέπουν την ταφή λίγο μετά τον θάνατο. Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν την καθυστέρηση στις έκτακτες συνθήκες του πολέμου και στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς, διαβεβαιώνοντας ότι η σορός διατηρήθηκε σύμφωνα με τις θρησκευτικές επιταγές.

Για το ιρανικό καθεστώς, η κηδεία αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία, σύμφωνα με τους New York Times. Στόχος είναι να προβληθεί προς το εσωτερικό και το εξωτερικό η εικόνα ενός ισχυρού κράτους, ενωμένου και λειτουργικού, παρά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος υπήρξε επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ανώτατος ηγέτης της χώρας. Το επίσημο σύνθημα των εκδηλώσεων είναι «Πρέπει να σηκωθούμε», συνοδευόμενο από τη χαρακτηριστική εικόνα της υψωμένης γροθιάς του Χαμενεΐ.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή απέχει από το σύνολο της ιρανικής κοινωνίας. Παρά τη μαζική συμμετοχή που αναμένεται στις τελετές, πολλοί Ιρανοί εξακολουθούν να θεωρούν τον Χαμενεΐ ως υπεύθυνο για δεκαετίες αυταρχισμού, σκληρής καταστολής, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και διώξεων αντιφρονούντων, αλλά και για τη διεύρυνση της διαφθοράς και την αυξανόμενη οικονομική επιρροή των σωμάτων ασφαλείας. Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πανηγύρισαν δημόσια, παρά τον κίνδυνο διώξεων.

Facebook Twitter Θρήνος στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν / Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσει, περίπου, έξι ημέρες με τη σορό του να μεταφέρεται και στο Ιράκ / Φωτ.: EPA

Και στο Ιράκ η σορός του Αλί Χαμενεΐ

Εκτός από πολιτικός ηγέτης, ο Χαμενεΐ υπήρξε και σημαντική θρησκευτική μορφή του σιιτικού Ισλάμ. Ως ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη στήριξη οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ μέσω θρησκευτικών σχολών και υποτροφιών επέκτεινε την επιρροή της Τεχεράνης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε όλους τους Ιρανούς, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις, να συμμετάσχουν στις τελετές, υποστηρίζοντας ότι η μαζική παρουσία θα αποτελέσει «μήνυμα ενότητας απέναντι στην τρομοκρατία, τη βία και τον εκφοβισμό».

Παράλληλα, η κηδεία θα λειτουργήσει και ως επίδειξη των περιφερειακών δεσμών του Ιράν. Μετά την τελετή στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, η σορός θα μεταφερθεί στις ιερές, για τους Σιίτες πόλεις, Καρμπάλα και Νατζάφ στο Ιράκ, πριν επιστρέψει στο Ιράν για την ταφή στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, ενός από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος του σιιτικού Ισλάμ.

Η επιλογή της Μασχάντ δεν θεωρείται τυχαία σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Σε αντίθεση με τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο οποίος τάφηκε σε ειδικά κατασκευασμένο μαυσωλείο, ο Χαμενεΐ θα ταφεί σε ήδη υπάρχον ιερό. Σύμφωνα με αναλυτές, η επιλογή αυτή επιτρέπει στο καθεστώς να τιμήσει τον εκλιπόντα χωρίς να προκαλέσει αναπόφευκτες συγκρίσεις ανάμεσα στη λαϊκή απήχηση των δύο ηγετών.

Την ίδια στιγμή, ο νέος ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος, δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη δημόσια εμφάνιση από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάρτιο και παραμένει άγνωστο αν θα εμφανιστεί στις τελετές.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή μία τεράστια επιχείρηση ασφαλείας και οργάνωσης. Η Τεχεράνη θα παραμείνει ουσιαστικά ακινητοποιημένη για τρεις ημέρες, με μεγάλους χώρους στάθμευσης εκτός πόλης, μεταφορά των προσκυνητών με λεωφορεία και στρατώνες και σχολεία να μετατρέπονται σε χώρους φιλοξενίας.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι εξαήμερες εκδηλώσεις δεν σηματοδοτούν μόνο το τέλος της εποχής του Αλί Χαμενεΐ, αλλά και την έναρξη μιας νέας, αβέβαιης περιόδου για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Facebook Twitter Ύστατος φόρος τιμής από τους κατοίκους του Ιράν στον Αλί Χαμενεΐ / Φωτ.: EPA

Με πληροφορίες από New York Times