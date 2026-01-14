Κιάρα Φεράνι: Αθώα για τις κατηγορίες περί φιλανθρωπικής απάτης - «Ο εφιάλτης τελείωσε»

Η διάσημη Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer Κιάρα Φεράνι κρίθηκε αθώα για τις κατηγορίες περί απάτης μέσω προώθησης γλυκών για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε σήμερα σε δικαστήριο του Μιλάνου με διαδικασία fast-track και κεκλεισμένων των θυρών. «Ο εφιάλτης τελείωσε», δήλωσε η Φεράνι στους δημοσιογράφους.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που ξαναπαίρνω τον έλεγχο της ζωής μου. Ήταν δύο πολύ δύσκολα χρόνια. Είχα πίστη στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη αποδόθηκε», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας τον Νοέμβριο, η influencer ανέβηκε στο εδώλιο και δήλωσε

ενήργησε « με καλή πίστη», ενώ ο δικηγόρος της επανέλαβε στην αγόρευσή του τον Δεκέμβριο ότι «η Κιάρα είναι αθώα από κάθε άποψη αυτής της υπόθεσης. Δεν υπάρχει κανένα αδίκημα».

Η Φεράνι, η οποία έχει περίπου 28 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, είχε τιμωρηθεί το 2023 με πρόστιμο σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ από την ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM) για τις πωλήσεις χριστουγεννιάτικων κέικ Pandoro με το όνομά της, των οποίων η συσκευασία ανέφερε παιδιατρικό νοσοκομείο. Το 2024 συμφώνησε επίσης να καταβάλει τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ σε παιδική φιλανθρωπική οργάνωση για τον εξωδικαστικό διακανονισμό της υπόθεσης που αφορούσε τις πωλήσεις πασχαλινών αυγών με το brand της.

«Παραμένουμε απολύτως πεπεισμένοι ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει ποινική διάσταση και ότι κάθε αμφιλεγόμενο στοιχείο είχε ήδη αντιμετωπιστεί και επιλυθεί από την AGCM», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δικηγόροι της, κατά την απαγγελία των κατηγοριών πέρυσι.

Στην περίπτωση των Pandoro με την επωνυμία Φεράνι, η κατηγορία ήταν ότι οι καταναλωτές παραπλανήθηκαν ώστε να πιστέψουν πως αγοράζοντας τα συγκεκριμένα γλυκά συνέβαλλαν σε φιλανθρωπικό σκοπό για παιδιατρικό νοσοκομείο, το Regina Margherita στο Τορίνο. Το Pandoro αποτελεί εναλλακτική του πιο γνωστού panettone.

Στην υπόθεση των πασχαλινών αυγών, η influencer κατηγορήθηκε ότι παραπλάνησε τους αγοραστές κάνοντάς τους να πιστεύουν πως στήριζαν τη φιλανθρωπική οργάνωση «I Bambini delle Fate».

Η Φεράνι, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αρνητικής δημοσιότητας και είδε συνεργασίες της με εταιρείες να ακυρώνονται, παραδέχθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 ότι υπήρξε «επικοινωνιακό λάθος». Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση, σε άμεση αντίδραση στη συγκεκριμένη υπόθεση, προχώρησε σε αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν τις φιλανθρωπικές δωρεές.

Με πληροφορίες από Reuters