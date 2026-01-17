Κιάνα Άντεργουντ: Νεκρή σε τροχαίο η πρώην σταρ του Nickelodeon

Η Κιάνα Άντεργουντ, η οποία είχε εμφανιστεί στην τελευταία σεζόν της σειράς του Nickelodeon «All That», αναγνωρίστηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης ως το θύμα τροχαίου δυστυχήματος με εγκατάλειψη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στo Μπρούκλιν.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) επιβεβαίωσε ότι μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σημείο. Ήταν 33 ετών.

Σύμφωνα με το TMZ, ένα αυτοκίνητο χτύπησε την Άντεργουντ την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο λίγο πριν από τις 7 π.μ., σε διασταύρωση, και στη συνέχεια την παρέσυρε για σχεδόν δύο οικοδομικά τετράγωνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για το περιστατικό.

Η Άντεργουντ είχε εμφανιστεί σε επτά επεισόδια της δημοφιλούς κωμικής σειράς σκετς «All That» το 2005, δίπλα στους Αμάντα Μπάινς, Νικ Κάνον και Κίναν Τόμπσον, ενώ είχε συμμετάσχει και στη σειρά του Nickelodeon «Little Bill».

Στην animated σειρά «Little Bill», που δημιουργήθηκε από τον Μπιλ Κόσμπι, δάνεισε τη φωνή της στον χαρακτήρα Φούξια Γκλόβερ, ξαδέλφη του βασικού ήρωα, εμφανιζόμενη σε 23 επεισόδια μεταξύ 1999 και 2004.

Το «All That» ήταν παιδική τηλεοπτική σειρά του Nickelodeon που προβλήθηκε από το 1994 έως το 2005 και περιλάμβανε πρωτότυπα κωμικά σκετς και εβδομαδιαίους μουσικούς καλεσμένους, απευθυνόμενη σε νεανικό κοινό. Συχνά σατίριζε την ποπ κουλτούρα, με ερμηνείες από παιδιά και εφήβους ηθοποιούς.

Το «Little Bill» βασίστηκε στη σειρά παιδικών βιβλίων του Κόσμπι και επικεντρωνόταν στον πεντάχρονο Μπιλ Γκλόβερ στη Φιλαδέλφεια, καθώς αντιμετώπιζε την καθημερινότητα με πλούσια φαντασία.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η Άντεργουντ εμφανίστηκε επίσης στην κωμωδία της Νάνσι Σαβόκα «The 24-Hour Woman» το 1999. Επιπλέον, έκανε φωνητικές συμμετοχές στην animated τηλεταινία «Santa, Baby» το 2001 και αργότερα περιόδευσε με το μιούζικαλ «Hairspray».

Με πληροφορίες από Variety