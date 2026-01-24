Κι άλλος νεκρός στη Μινεάπολη: Πυροβολήθηκε από πράκτορες της ICE - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο σημείο

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 51χρονο άνδρα στη Μινεάπολη, ανέφερε το Σάββατο ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν ότι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών West 26th Street και Nicollet Avenue και έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

Ο δήμος της Μινεάπολης κάλεσε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή, ενώ δύο κοντινές διασταυρώσεις αποκλείστηκαν από την κυκλοφορία. Στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες μασκοφόροι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι που συνδέονται με επιχειρήσεις μετανάστευσης, ενώ άρχισαν να συγκεντρώνονται και διαδηλωτές. Αναφέρθηκε χρήση δακρυγόνων και βομβίδων πιπεριού.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε πυροβόλο όπλο και δύο γεμιστήρες, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «εξελίσσεται» και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ο κυβερνήτης Γουόλζ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να τερματιστεί η ομοσπονδιακή επιχείρηση στην πολιτεία, καλώντας την κυβέρνηση να αποσύρει «χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους» αξιωματούχους.

Μετά τους πυροβολισμούς, στο σημείο συγκεντρώθηκε εξαγριωμένο πλήθος, το οποίο φώναζε ύβρεις κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων, αποκαλώντας τους «δειλούς» και ζητώντας τους να φύγουν από την πόλη. Ένας από τους πράκτορες απάντησε κοροϊδευτικά, καθώς απομακρυνόταν, λέγοντας «Boo hoo» («Μπου χου»). Σε άλλο περιστατικό, πράκτορες έσπρωξαν έναν διαδηλωτή που φώναζε και τον έβαλαν μέσα σε αυτοκίνητο.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη, η οποία είχε πυροβοληθεί από αξιωματούχο της ICE, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από NBC News