Κι άλλη αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ: Σεφ την κατηγορεί ότι απέβαλε λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας

Αντιμέτωπη με την τρίτη αγωγή που αφορά τις συνθήκες εργασίας στο προσωπικό της, έρχεται η Κάιλι Τζένερ, καθώς μια ιδιωτική σεφ, υποστηρίζει ότι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και οι απαιτητικές συνθήκες οδήγησαν σε αποβολή, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων.

Σύμφωνα με την αγωγή, που κατατέθηκε στις 22 Ιουνίου στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες και την οποία επικαλούνται οι «The Los Angeles Times» και «USA Today», η γυναίκα υποστηρίζει ότι υποχρεωνόταν να εργάζεται σε πολύωρες βάρδιες και να εκτελεί «εργασίες υπό μεγάλη πίεση», παρότι είχε ενημερώσει τους προϊσταμένους της ότι διένυε περίοδο εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου.

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Η σεφ άρχισε να εργάζεται για την Τζένερ τον Νοέμβριο του 2024 και, όπως αναφέρει στην αγωγή, είχε ενημερώσει από νωρίς ότι ήταν τριών μηνών έγκυος και χρειαζόταν ειδικές διευκολύνσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ισχυρίζεται ότι αντιμετώπισε ιατρική έκτακτη ανάγκη, όταν της ζητήθηκε να μεταφέρει βαριά δοχεία με φαγητό διασχίζοντας δρόμο και ανηφορική διαδρομή. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφού άρχισε να αισθάνεται ότι πνίγεται και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ζήτησε τη βοήθεια της ασφάλειας, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε επίπληξη επειδή «αναστάτωσε» την Κάιλι Τζένερ.

Την 1η Φεβρουαρίου 2025, η σεφ ισχυρίζεται ότι εργάστηκε σε ένα πάρτι γενεθλίων για ένα από τα δύο παιδιά της Τζένερ και δεν της προσφέρθηκε «επαρκής υποστήριξη», καθώς οι προϊστάμενοί της την αγνόησαν όταν ζήτησε βοήθεια, σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

«Λόγω της εξάντλησης και της υπερβολικής σωματικής καταπόνησης, κατέρρευσε συναισθηματικά στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης», αναφέρεται στην αγωγή και προστίθεται, ότι: «Το ίδιο βράδυ αισθάνθηκε ακραία σωματική εξάντληση και έντονο βάρος σε ολόκληρο το σώμα της εξαιτίας του παρατεταμένου και ιδιαίτερα απαιτητικού φόρτου εργασίας».

Η καταγγελία εναντίον της Κάιλι Τζένερ για την αποβολή

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Times και USA Today, η καταγγελία αναφέρει ότι, αφού παρουσίασε αιμορραγία το επόμενο πρωί, η γυναίκα οδήγησε το αυτοκίνητό της μέχρι το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου της ανακοινώθηκε ότι είχε χάσει το αγέννητο παιδί της. Η ίδια ισχυρίζεται ότι ενημέρωσε αργότερα τους προϊσταμένους οι οποίοι όμως την κατηγόρησαν ότι άφησε την κουζίνα και τα ψυγεία σε ακαταστασία μετά από εκδήλωση στο Παλμ Σπρινγκς.

Σύμφωνα με την αγωγή, λίγες ημέρες αργότερα εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο λόγω νέας αιμορραγίας. Αργότερα συμφώνησε να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, ωστόσο η εργοδότρια εταιρεία θεώρησε ότι η επικοινωνία της σχετικά με την κατάσταση της υγείας της και τη μετακίνησή της συνιστούσε «οικειοθελή παραίτηση», παρότι εκείνη επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, στις 14 Μαρτίου 2025 ενημερώθηκε πως απομακρύνθηκε από την ομάδα προσωπικού της κατοικίας της Κάιλι Τζένερ, ενώ η τελευταία ημέρα εργασίας της ήταν η 31η Μαρτίου 2025.

Η σεφ στρέφεται επίσης, εναντίον της εταιρείας διαχείρισης, κατηγορώντας τη για διακρίσεις, παρενόχληση, αντίποινα, κακομεταχείριση εν μέσω εγκυμοσύνης, αποτυχία παροχής εύλογων διευκολύνσεων και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Η δικηγόρος της δήλωσε στους Los Angeles Times ότι «η ιδιότητα του διάσημου δεν εξαιρεί κανέναν από την νομοθεσία της Καλιφόρνιας», προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα κριθεί στο δικαστήριο.

Πρόκειται για την τρίτη αγωγή που αφορά το προσωπικό της Κάιλι Τζένερ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προηγήθηκαν δύο αγωγές από πρώην οικιακές βοηθούς, οι οποίες κατήγγειλαν κακομεταχείριση από συναδέλφους τους στον χώρο εργασίας, χωρίς όμως να κατηγορούν προσωπικά την ίδια την Τζένερ για διακρίσεις ή παρενόχληση.

Με πληροφορίες από People