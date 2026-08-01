Κένυα: Δεκαπέντε ελέφαντες φέρεται να πέθαναν αφού έφαγαν ντομάτες ψεκασμένες με φυτοφάρμακα

Δεκαπέντε ελέφαντες που εντοπίστηκαν νεκροί στη νότια Κένυα, έξω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, εκτιμάται ότι δηλητηριάστηκαν αφού κατανάλωσαν ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα σε γειτονικές καλλιέργειες.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (Kenya Wildlife Service - KWS) ανακοίνωσε ότι τα προκαταρκτικά εργαστηριακά αποτελέσματα εντόπισαν κυάνιο σε δείγματα που ελήφθησαν από τα πτώματα των ζώων.

Δέκα από τους ελέφαντες είχαν βρεθεί αρχικά με συμπτώματα παράλυσης και κατέληξαν μέσα σε δύο ημέρες. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν ήδη πεθάνει όταν εντοπίστηκαν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές για την προστασία της άγριας ζωής έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σε μία προσπάθεια να καθησυχάσουν το κοινό, οι αρμόδιες αρχές διαβεβαίωσαν μέσω τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι οι τοξικές ουσίες που κατανάλωσαν οι ελέφαντες δεν συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τον άνθρωπο.

#IGR: Something is killing elephants near one of Kenya’s most famous national parks. Authorities are investigating the deaths of 15 elephants over the past month around Amboseli National Park, with 10 reportedly showing signs of partial paralysis before dying within two days. pic.twitter.com/2pNZ79X7iQ — India Global Review (@IGR_Media) July 29, 2026

Κένυα: Ανησυχίες για την επέκταση των γεωργικών δραστηριοτήτων κοντά στο εθνικό πάρκο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για την επέκταση των γεωργικών δραστηριοτήτων κοντά στο εθνικό πάρκο, καθώς οι ελέφαντες συχνά εισέρχονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις αναζητώντας τροφή και νερό.

Το πάρκο και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτό είναι γνωστά ως το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μία εκτεταμένη περιοχή που εκτείνεται εκατέρωθεν των συνόρων με την Τανζανία και φημίζεται για τον πλούτο της άγριας ζωής της.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται τόσο μεγάλης κλίμακας θνησιμότητα ελεφάντων στην περιοχή, όπου οι αρχές έχουν καταφέρει να περιορίσουν αποτελεσματικά τη λαθροθηρία.

Ανάμεσα στα νεκρά ζώα περιλαμβάνονται ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλου, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θάνατοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο οικογενειακή ομάδα ή σε συγκεκριμένη δημογραφική κατηγορία.

Η KWS ανέφερε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν σε διάστημα ενός μήνα, από τις 24 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία του Amboseli Trust for Elephants, οργανισμού που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των ελεφάντων, στο οικοσύστημα του Αμποσέλι ζούσαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες το 2025.

Με πληροφορίες από BBC

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