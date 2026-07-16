Το κέντρο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για την υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής βίας απαιτεί συγγνώμη από τη Διεθνή Αμνηστία

Το κέντρο στήριξης θυμάτων σεξουαλικής βίας Beira's Place, που ιδρύθηκε από τη Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, απαίτησε δημόσια συγγνώμη από το βρετανικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας (Amnesty International UK).

Ακόμη απείλησε με δικαστική προσφυγή, μετά από σχετική έκθεση στην οποία συμπεριλήφθηκε από το βρετανικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας σε κατάλογο οργανώσεων «κατά των δικαιωμάτων».

Η Διεθνής Αμνηστία είχε συμπεριλάβει το Beira's Place, με έδρα το Εδιμβούργο, ανάμεσα σε περισσότερες από 100 οργανώσεις που, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελούν μέρος ενός «αντι-δικαιωματικού κινήματος», πριν αποφασίσει να αποσύρει προσωρινά τη σχετική λίστα, ενόψει εσωτερικής επανεξέτασης.

Με επιστολή που απέστειλε δικηγόρος εκ μέρους του κέντρου, το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά σε γυναίκες, ζητείται η οριστική απόσυρση της έκθεσης.

Παράλληλα, καλείται η Διεθνής Αμνηστία να δημοσιεύσει πλήρη απολογία στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου της και να αναθέσει ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί πώς δημοσιεύθηκε εξαρχής αυτό που χαρακτηρίζεται ως «κατάφωρο ψεύδος».

JK Rowling's sexual violence support centre demands apology from Amnesty https://t.co/dlJWcODTde — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 15, 2026

Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Για τι ίδρυσε το κέντρο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής βίας

Η Ρόουλινγκ, η οποία είχε δηλώσει ότι είναι επιζήσασα ενδοοικογενειακής βίας, ίδρυσε και χρηματοδότησε το Beira's Place το 2022, έπειτα από διαμάχη σχετικά με τη διοίκηση του Κέντρου Αντιμετώπισης Βιασμών του Εδιμβούργου (Edinburgh Rape Crisis Centre), το οποίο εκείνη την περίοδο διηύθυνε μια τρανς γυναίκα.

Η συγγραφέας είχε δηλώσει ότι είναι σημαντικό οι επιζώσες κακοποίησης να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν φροντίδα «με επίκεντρο τις γυναίκες» και «παρεχόμενη από γυναίκες».

Το νέο κέντρο πήρε το όνομά του από τη Μπέιρα (Beira), τη σκωτσέζικη θεότητα του χειμώνα, την οποία η Ρόουλινγκ έχει περιγράψει ως σύμβολο γυναικείας σοφίας, δύναμης και αναγέννησης.

Η ενημερωτική έκθεση που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η Διεθνής Αμνηστία, με τίτλο «A Growing Threat: The Anti-Rights Movement in the UK» («Μία αυξανόμενη απειλή: Το αντι-δικαιωματικό κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο»), περιλάμβανε επίσης την εκστρατευτική οργάνωση For Women Scotland, η οποία είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη στην υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι, για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί ισότητας, ο όρος «γυναίκα» αναφέρεται στο βιολογικό φύλο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η συγκεκριμένη απόφαση συνέβαλε σε «σημαντική υποχώρηση της προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων».

Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Τι ζητά από τη Διεθνή Αμνηστία

Σε ανακοίνωσή της για την απόσυρση της λίστας, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι λυπάται επειδή η έκθεση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της χωρίς να έχουν τηρηθεί οι καθιερωμένες εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης.

«Η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη θέση της Amnesty International UK, γι' αυτό και το έγγραφο αποσύρθηκε άμεσα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Ρόουλινγκ δημοσίευσε στην πλατφόρμα X την επιστολή που απέστειλαν οι δικηγόροι του Beira's Place προς τη Διεθνή Αμνηστία, στην οποία εξηγούν γιατί θεωρούν ότι η έκθεση είναι δυσφημιστική.

Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι οι ισχυρισμοί πως το κέντρο «στοχοποιεί τα δικαιώματα των γυναικών ή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων» είναι απολύτως ψευδείς και προκαλούν σοβαρή βλάβη στη φήμη του.

Παράλληλα, προειδοποιούν με προσφυγή στη Δικαιοσύνη και ζητούν από τη Διεθνή Αμνηστία να αποσύρει οριστικά την έκθεση, καθώς και να μην επαναλάβει όσα χαρακτηρίζουν ως δυσφημιστικά σχόλια.

Επιπλέον, απαιτούν τη δημοσίευση δημόσιας επιστολής απολογίας στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου της Διεθνούς Αμνηστίας, στην οποία να αναφέρεται ότι οι ισχυρισμοί περί «αντι-δικαιωματικής» οργάνωσης είναι αβάσιμοι και έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημία.

Τέλος, η επιστολή ζητά τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για να διαπιστωθεί πώς μία έκθεση που δημοσιεύθηκε στο όνομα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορούσε να περιέχει τέτοια «κατάφωρα ψεύδη».

Με πληροφορίες από BBC