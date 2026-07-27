Κέιτι Πέρι: «Βαθιά εξοργισμένη» για τη χρήση τραγουδιού της από τον Λευκό Οίκο

Η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι καταδίκασε τον Λευκό Οίκο, αφού χρησιμοποίησε το επιτυχημένο τραγούδι της «Firework» σε ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, δηλώνοντας ότι δεν ενέκρινε ποτέ τη χρήση της μουσικής της.

Το βίντεο του Λευκού Οίκου, στο οποίο το «Firework» ακουγόταν πάνω από πλάνα ενός πυραύλου που χτυπούσε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο, έχει συγκεντρώσει πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Το Ιράν έχει προειδοποιηθεί».

Η Κέιτι Πέρι στρέφεται εναντίον του Λευκού Οίκου

Η Πέρι απάντησε το Σάββατο με μια δήλωση στο X, στην οποία επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τραγουδιού.

«Είμαι βαθιά εξοργισμένη που βλέπω το "Firework" να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok ως μουσική υπόκρουση για βίντεο με στρατιωτικές επιθέσεις», δήλωσε η τραγουδίστρια. «Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα εξακολουθώ να μην το εγκρίνω».

Η Πέρι συνέχισε: «Έγραψα αυτό το τραγούδι για να αποτελέσει ύμνο ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που διανύουν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές. Το να βλέπω ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ενθάρρυνσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για να συνοδεύσει την καταστροφή και τη βία αποτελεί πλήρη παραβίαση όλων όσων εκφράζει το τραγούδι μου. Η μουσική μου έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να υμνεί τον πόλεμο».

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

Ο Λευκός Οίκος άνοιξε τον λογαριασμό του στο TikTok τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να απαγορεύσει την πλατφόρμα λίγους μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Η Πέρι συγκαταλέγεται μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση μουσικής σε αναρτήσεις της κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον πρόεδρο να εμπλέκεται σε διαμάχες με αρκετούς – κυρίως γυναίκες – ποπ τραγουδιστές.

Με πληροφορίες από Guardian

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