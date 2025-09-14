Κέιτ Μίντλετον: Θα πραγματοποιήσει την πρώτη κοινή της εμφάνιση με τη Μελάνια Τραμπ

Η Κέιτ Μίντλετον θα πραγματοποιήσει σπάνια κοινή εμφάνιση με τη Μελάνια Τραμπ, εν όψει της επίσκεψης του προέδρου και της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ στη Βρετανία.

Η Κέιτ Μίντλετον και η Μελάνια Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κοινή επίσημη εμφάνιση, κατά την επίσκεψη της στη Βρετανία την επόμενη εβδομάδα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε λεπτομέρειες της επίσκεψης, η οποία θα φέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, θα καλωσορίσουν επίσημα το ζευγάρι στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά την άφιξή τους το προηγούμενο βράδυ και θα τους συνοδεύσουν για να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα. Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, οι δυο τους θα επισκεφτούν μαζί τους κήπους Frogmore στο Ουίνδσορ, όπου θα συναντηθούν με τον αρχηγό προσκόπων του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντουέιν Φιλντς, και μέλη του προσκοπικού προγράμματος «Squirrels», καθώς τα παιδιά θα εξερευνούν τη φύση για να κερδίσουν το σήμα τους «Go Wild».



Η επίσκεψη αυτή, αποτελεί μέρος της επίσημης κρατικής επίσκεψης που φιλοξενείται από τον βασιλιά Κάρολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Κέιτ και ο Ουίλιαμ έχουν αναλάβει αναβαθμισμένο βασιλικό ρόλο στις κρατικές επισκέψεις.

Μετά το επίσημο καλωσόρισμα τους, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα συμμετάσχουν μαζί με τον Τραμπ, τη Μελάνια, τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα σε πομπή με άμαξες μέσα από το Ουίνδσορ.

Έπειτα θα ακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση, πριν ο βασιλιάς και η βασίλισσα παραθέσουν επίσημο γεύμα στο κάστρο.

Με πληροφορίες από PEOPLE