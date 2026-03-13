Κέιτ Μίντλετον: Τα «πειράγματα» του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή τους

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πέρασαν μαζί την Πέμπτη, πραγματοποιώντας επισκέψεις στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκαν τοπικούς πωλητές και μικρά καταστήματα κατά μήκος του ποταμού Τάμεση στις 12 Μαρτίου, δοκιμάζοντας προϊόντα και προσφέροντας καφέ, τυριά και γλυκά στους παρευρισκόμενους.

Σε μία από τις στάσεις τους, ένας φαν κατέγραψε το ζευγάρι να συζητά με έναν πωλητή για το μέλι. Καθώς η πριγκίπισσα μιλούσε για το πώς διαφορετικά λουλούδια μπορούν να επηρεάσουν τη γεύση του μελιού που παράγουν οι μέλισσες, ο πρίγκιπας έκανε ένα ασυνήθιστο «πείραγμα» προς εκείνη.

«Η Κάθριν έχει τις δικές της μέλισσες, ξέρει πολλά για τις μέλισσες», είπε. «Προσέξτε τι λέτε, μπορεί να σας διορθώσει!», συνέχισε με χιουμοριστική διάθεση.

Η Κέιτ Μίντλετον έχει δείξει εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον της για τη μελισσοκομία, ένα χόμπι που μοιράζεται με τον μικρότερο αδελφό της, Τζέιμς Μίντλετον, όπως αναφέρει το περιοδικό People. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Μάιο για την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας είχε γράψει ότι απολαμβάνει «να γιορτάζει ένα μικρό έντομο με μια πολύ μεγάλη αποστολή. Οι μέλισσες επικονιάζουν τα λουλούδια, τα φυτά και τις καλλιέργειές μας, στηρίζουν τη βιοποικιλότητα και κρατούν τα οικοσυστήματά μας ζωντανά».

Αργότερα μέσα στη μέρα, η πριγκίπισσα «ανταπέδωσε» το πείραγμα στον σύζυγό της κατά την επίσκεψή τους στη ζυθοποιία Southwark Brewing Company. Αφού ανέβηκε σε μια σκάλα για να δει από κοντά έναν από τους μεγάλους λέβητες ζυθοποίησης, της έδωσαν ένα μεγάλο ξύλινο κοντάρι για να ανακατέψει το μείγμα που έβραζε», περιγράφει το δημοσίευμα.

Σε ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Ουίλιαμ γελούσε βλέποντας ότι η Κέιτ ήταν εκείνη που έκανε τη «χειρωνακτική» δουλειά.

«Εμείς θα μιλάμε από εδώ κάτω», της είπε.

«Ναι, μην ανησυχείς. Εγώ θα κάνω τη δύσκολη δουλειά», του απάντησε.

Με πληροφορίες από People