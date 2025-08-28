Κέιτ Μίντλετον: Στην πρώτη συνεργασία της με brand κοσμημάτων η σχεδιάστρια νόμιζε πως της έκανε φάρσα

Η πρώτη συνεργασία της Κέιτ Μίντλετον με brand κοσμημάτων, ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα που η σχεδιάστρια νόμιζε πως ήταν φάρσα.

Η ιστορία αγάπης της Κέιτ Μίντλετον με τα μαργαριτάρια, ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες. Το 2007, η 25χρονη τότε πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνεργάστηκε με τη Claudia Bradby για τη δημιουργία ενός κομψού περιδέραιου με μαργαριτάρια, το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα best-sellers της διάσημης σχεδιάστριας.

«Είχα δει ότι είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως σχεδιάστρια στο Jigsaw (διάσημο βρετανικό brand) και της έγραψα ένα γράμμα λέγοντας ότι θα με ενδιέφερε πολύ να συνεργαστούμε για μια συλλογή κοσμημάτων. Θυμάμαι ακόμη όταν χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσα και σκέφτηκα ότι ίσως ήταν φάρσα», αποκαλύπτει η σχεδιάστρια μιλώντας στο PEOPLE.

Η Claudia Bradby είχε ξεκινήσει την επιχείρησή της από το τραπέζι της κουζίνας της πέντε χρόνια νωρίτερα και ήταν μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστεί με την Κέιτ, η οποία τότε είχε δεσμό με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Ήταν συναρπαστικό να έχεις ένα μεγάλο brand όπως το Jigsaw να διαθέτει τα κοσμήματά σου και να προστίθεται αυτή η “δόση μαγείας” μέσα από τη συνεργασία με κάποιον που σχετίζεται με τη βασιλική οικογένεια ήταν υπέροχο», θυμάται. Όσον αφορά τις ιδέες, αναφέρει πως η Κέιτ Μίντλετον ήταν πολύ συγκεκριμένη για το τι ακριβώς ήθελε. «Ήθελε να δημιουργήσει ένα περιδέραιο με γούρια, το οποίο θα μπορούσε μια μαμά να αγοράσει για τον εαυτό της και την κόρη της, ώστε να το φοράνε μαζί, κάτι που θεώρησα πολύ όμορφη ιδέα», σημειώνει η Βρετανίδα σχεδιάστρια.Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα κομψό αλλά απλό ασημένιο κολιέ με τρία γούρια και το ονόμασαν «Mother and Child Pendant Necklace».

Ο σχεδιασμός του κολιέ –το οποίο σήμερα κοστίζει περίπου 182 δολάρια– έχει εξελιχθεί από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 και είναι πλέον ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια του brand.

Σημειώνεται πως το να νιώθει αυτόν τον συμβολικό και συναισθηματικό δεσμό με τα παιδιά της μέσα από τα κοσμήματά της, είναι κάτι που συνεχίζει να έχει μεγάλη σημασία για την Κέιτ Μίντλετον. Με τα χρόνια, έχει αγοράσει ή έχει δεχτεί ως δώρα αρκετά κολιέ και γούρια με τα αρχικά των παιδιών της.

Ωστόσο η αγάπη της για τα μαργαριτάρια παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. «Τα μαργαριτάρια ήταν πάντα το απόλυτο σύμβολο δύναμης και κύρους για τους γαλαζοαίματους, και προσωπικά πιστεύω ότι ταιριάζουν απόλυτα με την Κέιτ – διακριτικά και κομψά, με μια νότα ιστορίας. Τα φοράει πραγματικά υπέροχα», καταλήγει η Claudia Bradby.

Με πληροφορίες από PEOPLE