Κέιτ Μίντλετον: Προσπάθησαν να διαρρεύσουν το ιατρικό ιστορικό της

Πρώην εργαζόμενος στον τομέα της υγείας επιχείρησε να διαρρεύσει τα ιατρικά αρχεία της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Η βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Information Commissioner’s Office - ICO) ανακοίνωσε ότι επέβαλε επίσημη κύρωση σε πρώην εργαζόμενο της London Clinic για την εσκεμμένη κατάχρηση των ιδιωτικών ιατρικών δεδομένων της πριγκίπισσας της Ουαλίας και την πρόθεσή του να τα αποκαλύψει με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Η ICO ξεκίνησε την έρευνά της τον Μάρτιο του 2024 για την παράνομη απόκτηση και γνωστοποίηση ιατρικών πληροφοριών σε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων, έπειτα από αναφορά παραβίασης από τη London Clinic.

Την εποχή εκείνη, είχε αναφερθεί ότι τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού είχε προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία της Κέιτ Μίντλετον, ενώ αυτή νοσηλευόταν στο ιδιωτικό νοσοκομείο στο κέντρο του Λονδίνου.

Κέιτ Μίντλετον: Η δήλωση της ICO για τον επαγγελματία υγείας που θα μοιραζόταν τα ιατρικά αρχεία της

Η πριγκίπισσα παρέμεινε στη London Clinic για 13 ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς αποκάλυψε δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Σε δήλωσή της την Τετάρτη, η ICO ανέφερε, ότι «επέβαλε σε έναν πλέον πρώην επαγγελματία υγείας από το Λονδίνο επίσημη προειδοποίηση σχετικά με αδίκημα βάσει του άρθρου 170(5) του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του 2018.

«Η συμπεριφορά αυτή περιλάμβανε την εσκεμμένη κατάχρηση εξαιρετικά ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών και την προσφορά αποκάλυψής τους έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, γεγονός που συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση της εμπιστοσύνης», προσθέτει.

Ο εργαζόμενος, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Mirror πιστεύεται ότι είναι νοσηλευτής, έχει διαγραφεί από το μητρώο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής για θέματα ρυθμιστικής εποπτείας, δήλωσε: «Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν σε δομές υγείας είναι ασφαλείς και προστατευμένες από κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Όταν αυτή η εμπιστοσύνη παραβιάζεται, είναι σωστό ο νόμος να μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε δράση».

Από την πλευρά της, η London Clinic υπογράμμισε ότι «παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα φροντίδας και διακριτικότητας για κάθε ασθενή» και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των κανονισμών από το νοσοκομείο.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που η συνεργασία μας με την ICO οδήγησε στην επίλυση αυτού του θλιβερού και μεμονωμένου περιστατικού. Δεν υπήρξαν παραβάσεις των κανονισμών εκ μέρους του νοσοκομείου».

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση και έκτοτε επιστρέφει σταδιακά στα δημόσια και βασιλικά της καθήκοντα.

Με πληροφορίες από The Independent