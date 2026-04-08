Κέιτ Μίντλετον: Πρώην βοηθός της αποκαλύπτει ποιο κομμάτι του βασιλικού της ρόλου ήταν απογοητευτικό

Η Νατάσα Άρτσερ, πρώην βοηθός της Κέιτ Μίντλετον, μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της, όσα κρύβονταν πίσω από τον ρόλο της στο παλάτι.

Τον Ιούλιο του 2025, αποχώρησε από τα καθήκοντά της στο Κένσινγκτον μετά από 15 χρόνια αφοσιωμένης υπηρεσίας στην Κέιτ Μίντλετον.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την πριγκίπισσα, η Άρτσερ θεωρήθηκε η «εγκέφαλος» πίσω από πολλές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Κέιτ.

Ωστόσο, το έργο της δεν περιοριζόταν μόνο στην επιλογή ρούχων. Από τη διαχείριση προγραμμάτων μέχρι το να αποτελεί ένα έμπιστο πρόσωπο της, η Άρτσερ είχε πολλαπλούς ρόλους.

Ο ρόλος της βοηθού της Κέιτ Μίντλετον πίσω από τα φώτα και τα φλας

«Συχνά με αποκαλούν στυλίστρια, και αυτό είναι αρκετά απογοητευτικό», δήλωσε σε συνέντευξή της στην Telegraph.

«Ο ρόλος μου περιλάμβανε πολλά περισσότερα, δεν είμαι παραδοσιακή στυλίστρια, ασχολούμαι με τα πάντα, ακόμη και με διοικητική υποστήριξη. Νιώθω ότι είναι ένα μοναδικό ταλέντο που μπορώ να προσφέρω σε συγκεκριμένα άτομα».

Η 37χρονη ανοίγοντας το δικό της συμβουλευτικό brand, μεταφέρει την εμπειρία της από το παλάτι στους νέους της πελάτες.

«Αγαπώ να στηρίζω ανθρώπους. Υπάρχουν πολλά επίπεδα υποστήριξης, απλώς να είσαι εκεί, να προσφέρεις ηρεμία σε κάποιον», συνέχισε.

Η Άρτσερ αποκάλυψε επίσης ότι η συνεργασία της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ ήταν «μια εξαιρετική τιμή» και δηλώνει ευγνώμων για τις φιλίες και τις αναμνήσεις που απέκτησε.

Με πληροφορίες από PEOPLE