Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πόσο ακόμη θα μείνει η νταντά των παιδιών τους;

Η Μαρία Τερέζα Τουριόν Μποράλο βρίσκεται στη ζωή της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, από τότε που ο πρίγκιπας Τζoρτζ ήταν μωρό.

Όμως καθώς τα τρία παιδιά της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ μεγαλώνουν, πολλοί αναρωτιούνται πόσο ακόμα θα παραμείνει στη θέση της η έμπειρη νταντά.

Η Μαρία Τερέζα Τουριόν Μποράλο προσλήφθηκε όταν ο Τζoρτζ ήταν μόλις 8 μηνών και παρέμεινε με την οικογένεια καθώς αυτή μεγάλωνε με την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λιούις.

Οι συνεργάτες της, την περιγράφουν ως αυστηρή όταν χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα πολύ τρυφερή με τα παιδιά.

Η συμβολή της αναγνωρίστηκε πρόσφατα με μετάλλιο Royal Victorian για τις υπηρεσίες της προς τους πρίγκιπες του Ουαλίας, τιμή που απονέμεται με διακριτική ευχέρεια του βασιλιά Κάρολου.

Ωστόσο, με τον Λιούις να πλησιάζει τα 8 και τον Τζoρτζ πιθανώς να πηγαίνει σε εσωτερικό σχολείο την ερχόμενη χρονιά, η παραμονή της στην οικογένεια, ίσως φτάνει προς το τέλος της.

Ήδη έχουν γίνει αλλαγές στον τρόπο διαβίωσης, καθώς όταν ζούσε με την οικογένεια στο παλάτι του Κένσινγκτον, ήταν μαζί τους καθημερινά. Από τη μετακόμιση τους στο Ουίνδσορ το 2022, επέλεξαν να μην έχουν το προσωπικό να ζει μαζί τους, και η νταντά παραμένει πιθανότατα σε μικρότερα κτήρια εντός των βασιλικών ιδιοκτησιών.

Παρά τη βοήθειά της, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα των παιδιών τους, διαφοροποιούμενοι από προηγούμενες γενιές βασιλικών. Μάλιστα, δίνουν μεγάλη έμφαση στο να είναι η παιδική ηλικία των παιδιών όσο πιο «φυσιολογική» γίνεται.

Σύμφωνα με πηγή του παλατιού: «Τα παιδιά φαίνονται πολύ χαρούμενα με τη ζωή τους. Η σταθερότητα που φέρνει η Κέιτ είναι καθοριστική».

Με τα παιδιά να μεγαλώνουν και τις νέες συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, η Μποράλο ίσως σύντομα να κλείσει έναν κύκλο πάνω από δέκα ετών στο πλευρό τους, αφήνοντας πίσω της μια μοναδική κληρονομιά αφοσίωσης και φροντίδας.

Με πληροφορίες από PEOPLE