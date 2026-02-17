Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ποιος προσπάθησε να πείσει τον Χάρι να μην εγκαταλείψει τα βασιλικά καθήκοντα

Η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι να απομακρυνθεί από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 αντιμετωπίστηκε διαφορετικά από την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και ειδικού στα θέματα της βασιλικής οικογένειας, Ράσελ Μάιερς, «William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story» η Κέιτ Μίντλετον «έδειξε λιγότερο ενδιαφέρον από τον σύζυγό της να πείσει τον Χάρι να παραμείνει στον βασιλικό του ρόλο».

Όπως εξηγεί, η Κέιτ Μίντλετον θεωρούσε πως οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι ως «διάδοχος του θρόνου και δεύτερος στη σειρά διαδοχής» καθιστούσαν αναπόφευκτη την επιθυμία του να διεκδικήσει περισσότερα.

Αντίθετα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ένιωσε βαθιά λύπη για την απόφαση του αδελφού του και προσπάθησε να τον μεταπείσει, παρότι η απόσταση μεταξύ τους είχε μεγαλώσει και πλέον ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε επιστροφή.

Η απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να αποχωρήσουν από τα ανώτερα καθήκοντα συνοδεύτηκε από τη θέλησή τους να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι, ενώ συνέχιζαν να υποστηρίζουν τη μοναρχία.

Ωστόσο, στη συνάντηση στο Σάντρινγχαμ» με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπήρχε ενδιάμεση λύση «μισό μέσα, μισό έξω».

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση του Χάρι με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια παραμένει τεταμένη, παρά την επανένωση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, το Σεπτέμβριο του 2025.

Ο διχασμός εντάθηκε μετά τη συνέντευξη του ζεύγους Σάσεξ με την Όπρα Γουίνφρεϊ, το ντοκιμαντέρ του Netflix και το βιβλίο του Χάρι, όλα με κριτική προς την οικογένεια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ρήξη είναι βαθιά και μακροχρόνια, και δύσκολα θα αποκατασταθεί χωρίς πρωτοβουλία και συγνώμη από τον Χάρι.

Με πληροφορίες από PEOPLE