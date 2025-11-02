Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μετακόμισαν επίσημα στο παντοτινό τους σπίτι

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τα τρία τους παιδιά, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Telegraph» μετακόμισαν κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και τώρα προσαρμόζονται στο νέο τους περιβάλλον.

Τα σχέδια για τη μετακόμιση είχαν ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Αύγουστο, με εκπρόσωπο του παλατιού του Κένσινγκτον να επιβεβαιώνει στο περιοδικό PEOPLE ότι «η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα μέσα στη χρονιά».

Όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ μετέφεραν τη βάση τους από το παλάτι του Κένσινγκτον στο Λονδίνο, στο Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ πριν από τρία χρόνια, ήθελαν να δοκιμάσουν αν η τοποθεσία ταίριαζε στις ανάγκες της οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, ξεκίνησαν τότε να φοιτούν στο σχολείο Lambrook, και η τοποθεσία επιτρέπει στους γονείς τους να ισορροπούν ανάμεσα στις γονικές και τις βασιλικές τους υποχρεώσεις.

Το νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, σηματοδοτεί μια ευκαιρία για νέο ξεκίνημα μετά από αρκετές δύσκολες χρονιές. Λίγο μετά τη μετακόμισή τους στο Adelaide Cottage, η οικογένεια θρήνησε τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022 και ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε αμέσως στον θρόνο, καθιστώντας τον πρίγκιπα Ουίλιαμ τον νέο διάδοχο.

Το 2024 έφερε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς τόσο η πριγκίπισσα Κέιτ όσο και ο βασιλιάς διαγνώστηκαν με καρκίνο. Ενώ ο Κάρολος συνεχίζει τη θεραπεία του, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Το Forest Lodge θεωρείται το «παντοτινό σπίτι» της οικογένειας, το μέρος όπου σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Με πληροφορίες από PEOPLE