Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις από τον Χάρι

Η ενδεχόμενη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι φαίνεται να αναζωπυρώνει τις εντάσεις στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας, με πηγές να αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ενδέχεται να επιλέξουν να απομακρυνθούν πλήρως από τη δημοσιότητα σε περίπτωση που οι Σάσεξ επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OK! Magazine, ο Χάρι και η Μέγκαν εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν τη χώρα μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Το ταξίδι ενδέχεται να συνδεθεί με πιθανή πρόσκληση στο Σάντρινγκχαμ από τον βασιλιά Κάρολο.

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί θα επιστρέψει ο Χάρι

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού, ο δούκας του Σάσεξ αναμένεται να επιστρέψει τον Ιούλιο για υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους Αγώνες Invictus και τη φιλανθρωπική οργάνωση WellChild. Πηγές κοντά του αναφέρουν ότι θα επιθυμούσε να περάσει χρόνο με τον πατέρα του, τον οποίο είδε για τελευταία φορά σύντομα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι σχέσεις με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ παραμένουν τεταμένες μετά την αποχώρηση των Σάσεξ από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και τις δημόσιες αποκαλύψεις που ακολούθησαν.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι της Ουαλίας αναφέρει ότι «η στάση τους δεν έχει αλλάξει». Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση που η επίσκεψη του Χάρι και της Μέγκαν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν θα διστάσουν να κρατήσουν πλήρη απόσταση, προκειμένου να αποφύγουν νέες εντάσεις.

«Υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι ακόμη και μια σύντομη επίσκεψη μπορεί να εξελιχθεί σε μία μιντιακή καταιγίδα», αναφέρει η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά τους είναι η προστασία της καθημερινότητας των παιδιών τους και της οικογενειακής τους ζωής.

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δεν τίθεται θέμα συμφιλίωσης με τον Χάρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και αν υπάρξει πρόσκληση από τον βασιλιά Κάρολο, αυτό δεν αναμένεται να επηρεάσει τη στάση του Ουίλιαμ και της Κέιτ. Συνεργάτης του παλατιού σημειώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση για ιδιωτικές συναντήσεις ή ουσιαστική προσέγγιση μεταξύ των δύο αδελφών.

«Η ιδέα μιας συμφιλίωσης δεν βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Χάρι έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειάς του στη Βρετανία, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί ασφαλές να επιστρέψει χωρίς πλήρη προστασία.

Σε συνέντευξή του στο BBC, είχε δηλώσει: «Δεν ξέρω πόσος χρόνος απομένει στον πατέρα μου. Δεν μου μιλάει εξαιτίας αυτών των ζητημάτων ασφάλειας. Θα ήθελα, όμως, να υπάρξει συμφιλίωση με την οικογένειά μου».

Την ίδια στιγμή, τα σχέδια των Σάσεξ για διεθνή ταξίδια, μεταξύ αυτών και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αυστραλία, συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον, με ορισμένους να τα χαρακτηρίζουν «ανεπίσημη βασιλική περιοδεία».

Παρά το ενδιαφέρον αυτό, πηγές τονίζουν ότι για τον Ουίλιαμ και την Κέιτ το βασικό ζητούμενο παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας και της ιδιωτικότητας της οικογένειάς τους, αποφεύγοντας κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την ένταση στο ήδη εύθραυστο οικογενειακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από OK! Magazine