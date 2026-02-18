Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί η σχέση τους λίγο έλειψε να μην υπάρξει

Η σχέση της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ έχει παρουσιαστεί ως το μεγάλο ερωτικό αφήγημα της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας, όπως παρουσιάζεται σε νέο βιβλίο για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ειδικότερα, νέα βιογραφία αποκαλύπτει ότι σχέση της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, στις αρχές της, έφτασε αρκετά κοντά στο να «διαλυθεί».

Στο βιβλίο «William and Catherine: The Monarchy’s New Era - The Inside Story», που κυκλοφορεί στις 10 Μαρτίου, ο βασιλικός ανταποκριτής Ράσελ Μάγιερς βασίζεται σε σχεδόν 100 συνεντεύξεις για να χαρτογραφήσει τις ιδιωτικές καμπές της σχέσης τους, από τα φοιτητικά χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους μέχρι τον δραματικό χωρισμό του 2007.

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η πίεση που έφερε τη ρήξη

Στις 9 Ιανουαρίου 2007, ανήμερα των 25ων γενεθλίων της, η Κέιτ βγήκε από το διαμέρισμά της στο Λονδίνο και βρέθηκε αντιμέτωπη με δεκάδες φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, καθώς οι φήμες για αρραβώνα με τον διάδοχο του θρόνου είχαν φουντώσει. Οι κάμερες την ακολούθησαν μέχρι το αυτοκίνητό της, συνεχίζοντας να φωτογραφίζουν ακόμη και μέσα από τα τζάμια.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η εμπειρία αυτή την κατέβαλε. Τηλεφώνησε στον Ουίλιαμ -κλαίγοντας- και φέρεται να του είπε: «Δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό». Πηγή κοντά στο ζευγάρι περιγράφει την κατάσταση ως «αφόρητη», με το μέλος της βασιλικής οικογένειας να αισθάνεται ανήμπορος απέναντι στην πίεση που δεχόταν η σύντροφός του.

Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, στο φεστιβάλ ιπποδρομιών του Τσέλτεναμ, η μεταξύ τους ψυχρότητα ήταν εμφανής. Λίγο αργότερα, η Κέιτ έθεσε τελεσίγραφο: δεν ζητούσε άμεσο αρραβώνα, αλλά δέσμευση. Αν εκείνος δεν μπορούσε να της προσφέρει μια ξεκάθαρη προοπτική, θα έπρεπε να χωρίσουν.

Ο Ουίλιαμ, παγιδευμένος στις ανασφάλειές του και στον φόβο του για το τι συνεπάγεται η ζωή δίπλα στον μελλοντικό βασιλιά, απάντησε πως δεν μπορούσε να εγγυηθεί γάμο. Το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει χρόνο και απόσταση, περιγράφεται στο ίδιο βιβλίο.

Η παρέμβαση της βασίλισσας Ελισάβετ

Εκεί, σύμφωνα με τον Myers, παρενέβη η βασίλισσα Ελισάβετ, όχι ως μονάρχης, αλλά ως γιαγιά. Βλέποντας τον εγγονό της «συντετριμμένο», τον κάλεσε σε κυριακάτικο γεύμα για να εκτιμήσει τη διάθεσή του.

Πηγή που επικαλείται το βιβλίο αναφέρει ότι η βασίλισσα του είπε πως ο μόνος βέβαιος δρόμος είναι αυτός που στηρίζεται στην πίστη, στη σχέση και στα συναισθήματά του. Η κουβέντα αυτή φέρεται να ήταν καταλυτική σύμφωνα με το βιβλίο. Λίγους μήνες αργότερα, ο Ουίλιαμ έκανε την πρώτη κίνηση με ένα μήνυμα. Οι πρώτες ανταλλαγές ήταν διστακτικές. Όταν συναντήθηκαν σε κοινή έξοδο φίλων, ήταν σαφές -σύμφωνα με μαρτυρίες- ότι η αγάπη τους δεν είχε «σβήσει».

Μίλησαν για ώρες. Εκείνος εξήγησε τους φόβους του για τον ρόλο του και την έκθεση που συνεπάγεται. Εκείνη τού ξεκαθάρισε ότι ήθελε μέλλον μαζί του, αλλά όχι υπό τη σκιά εξωτερικών πιέσεων. Η επανασύνδεση οδήγησε τελικά στον γάμο του 2011.

Σήμερα, το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τον πρίγκιπα Γεώργιο, πριγκίπισσα Σάρλετ και τον πρίγκιπα Λούι.

Η ιστορία, ωστόσο, δεν σταμάτησε στον γάμο. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας το 2022, έγιναν Πρίγκιπας και Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ενώ κλήθηκαν να διαχειριστούν την κρίση γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τη ρήξη με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέργκαν Μαρκλ, αλλά και τη μάχη της Κέιτ με τον καρκίνο το 2024.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το στοιχείο που τους κράτησε ενωμένους είναι η μεταξύ τους επικοινωνία. «Μιλούν ανοιχτά για τα συναισθήματά τους και στηρίζουν ο ένας τον άλλον», αναφέρει.

Με πληροφορίες από The People