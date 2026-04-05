Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επέστρεψαν με τα παιδιά τους στην πασχαλινή λειτουργία μετά από δύο χρόνια

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεψαν φέτος στην καθιερωμένη πασχαλινή εμφάνιση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μετά από δύο χρόνια απουσίας.

Το ζευγάρι παρευρέθηκε στη λειτουργία του Πάσχα στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Ουίνδσορ, μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η οικογένεια περπάτησε μαζί προς τη λειτουργία, με τα παιδιά να κλέβουν -για ακόμη μία φορά- τις εντυπώσεις, όπως μεταδίδουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η απουσία των δύο τελευταίων ετών

Παρότι ο Ουίλιαμ συμμετέχει στην πασχαλινή παράδοση από παιδί, το ζευγάρι είχε απουσιάσει το 2024 και το 2025. Ο λόγος ήταν η διάγνωση καρκίνου της Κέιτ Μίντλετον, που την οδήγησε να περάσει το Πάσχα ιδιωτικά με την οικογένειά της.

Τον Ιανουάριο του 2025, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη φετινή επιστροφή της.

Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, τα παιδιά του πριγκιπικού και, μελλοντικά, βασιλικού ζευγαριού έχουν σταδιακά ενταχθεί στην πασχαλινή αυτή συνήθεια.

Ο Τζορτζ και η Σάρλοτ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη λειτουργία το 2022, ενώ ο Λούις έκανε το ντεμπούτο του έναν χρόνο αργότερα. Η οικογένεια εμφανίστηκε με επίσημη ενδυμασία, με τον Τζορτζ και τον Λούις να ακολουθούν το στιλ του πατέρα τους.

Στη λειτουργία έδωσαν επίσης το «παρών» ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η Βασίλισσα Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πώς γιορτάζουν το Πάσχα στο σπίτι

Πέρα από τις επίσημες εμφανίσεις, η οικογένεια της Ουαλίας έχει μοιραστεί και πιο χαλαρές στιγμές από τον εορτασμό του Πάσχα. Ανάμεσα στις αγαπημένες τους συνήθειες είναι το κυνήγι αυγών, ένα έθιμο ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά.

Ο ίδιος ο Ουίλιαμ έχει αστειευτεί -κατά το παρελθόν- ότι το Πάσχα στο σπίτι τους έχει ταυτιστεί με «πολλή σοκολάτα». «Θα φάμε πολλή σοκολάτα, μην ανησυχείτε», είχε πει, με την Κέιτ να του απαντά γελώντας: «Εσύ τη τρως όλη!».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ζευγάρι είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ, περνώντας χρόνο με τα παιδιά του κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

Με πληροφορίες από People