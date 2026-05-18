Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε το ενοίκιο που πληρώνουν για το «παντοτινό τους σπίτι»

Το σπίτι στο οποίο η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σκοπεύουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να παραμείνουν ακόμη και μετά την ενθρόνιση του Ουίλιαμ ως βασιλιά, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Το πριγκιπικό ζεύγος μετακόμισε το φθινόπωρο του 2025 στο Forest Lodge ή αλλιώς «το παντοτινό τους σπίτι» όπως αποκαλούν τα διεθνή media τη νέα τους κατοικία στο Ουίνδσορ. Η έπαυλη, που βρίσκεται μέσα στο Windsor Estate και σε μικρή απόσταση από το Κάστρο του Ουίνδσορ, θεωρείται πλέον το μόνιμο σπίτι της οικογένειας.

Εκεί ζουν μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, σε μια κατοικία οκτώ υπνοδωματίων που περιλαμβάνει επίσης δύο μικρότερα σπίτια για το προσωπικό.

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ποσό του ενοικίου που πληρώνουν και η αύξησή του

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, που επικαλείται έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν στις 14 Μαΐου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καταβάλλει 307.500 λίρες ετησίως για τη μίσθωση του Forest Lodge. Το ποσό φέρεται να είναι περίπου 100.000 λίρες υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που πλήρωνε ο προηγούμενος ενοικιαστής της έπαυλης.

Το ακίνητο είχε νοικιαστεί στο παρελθόν από τον Αλεξάντερ Φιτζγκίμπονς, διοργανωτή του γάμου του Ουίλιαμ και της Κέιτ το 2011 αλλά και του γάμου του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ το 2018. Ο ίδιος, μαζί με την επιχειρηματία Κριστίνα Στένμπεκ, είχε υπογράψει σύμβαση μίσθωσης το 2019 με αρκετά χαμηλότερο ενοίκιο.

Η νέα συμφωνία της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ παραμένει σε ισχύ για 20 χρόνια, καθώς το ζευγάρι υπέγραψε τη μίσθωση τον Ιούλιο του 2025.

Πριν μετακομίσουν από το Adelaide Cottage, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ φέρονται να κάλυψαν ιδιωτικά μικρές εργασίες ανακαίνισης στην κατοικία.

Το Crown Estate είχε ξεκαθαρίσει σε ενημέρωσή του τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η μίσθωση του Forest Lodge καθορίστηκε με βάση τις τιμές της ελεύθερης αγοράς, έπειτα από εκτίμηση δύο ανεξάρτητων εκτιμητών. Η διευκρίνιση αυτή ήρθε μετά τις συζητήσεις που είχαν προκληθεί γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και το Royal Lodge, όπου σύμφωνα με βρετανικά μέσα δεν καταβαλλόταν ενοίκιο επί δεκαετίες.

Με πληροφορίες από The Times, People



