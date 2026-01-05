Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Άγνωστος εισέβαλε στην κατοικία τους στο Λονδίνο τα Χριστούγεννα

Ένας 39χρονος κατηγορείται σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές για διάρρηξη στην κατοικία της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Λονδίνο πριν τα Χριστούγεννα.

Όπως αναφέρει το PEOPLE, το περιστατικό σημειώθηκε δυο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα στους χώρους του παλατιού του Κένσινγκτον, της κατοικίας της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Λονδίνο.

Ο 39χρονος Ντέρεκ Έγκαν κατηγορείται για παραβίαση προστατευόμενου χώρου αλλά και για παραβίαση των όρων αποφυλάκισης. «Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όταν ο συνελήφθη υπό την υποψία παραβίασης προστατευόμενου χώρου στο Palace Green, Κένσινγκτον», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Παρότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μένουν μόνιμα στο Forest Lodge, χρησιμοποιούν ένα τμήμα του παλατιού του Κένσινγκτον ως κατοικία τους στο Λονδίνο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν βρίσκονταν εκεί κατά τη διάρκεια των φερόμενων διαρρήξεων, καθώς πιθανολογείται ότι διέμεναν στο Anmer Hall, την ιδιωτική τους εξοχική κατοικία στο Σάντριγχαμ, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Times», ο 39χρονος εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, όπου παραδέχτηκε τις κατηγορίες. Ορίστηκε επόμενη ακροαματική διαδικασία για τις 6 Ιανουαρίου, όταν θα επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις του.

Ο δικαστής ανέφερε, σύμφωνα με το μέσο, ότι η διαδικασία θα γίνει χωρίς την παρουσία του Έγκαν, «λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του προς τους αστυνομικούς του δικαστηρίου και προς το ίδιο το δικαστήριο».