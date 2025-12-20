Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το Adelaide Cottage ήταν «τόπος πόνου» - Το νέο σπίτι σηματοδοτεί μια επανεκκίνηση

Το Forest Lodge, το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, σηματοδοτεί μια νέα αρχή μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

«Το Adelaide Cottage ήταν ένας τόπος πόνου και θλίψης. Μετά από τόσο δύσκολες στιγμές, είναι απόλυτα κατανοητό ότι η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα ήθελαν ένα νέο μέρος», λέει στην PEOPLE η βιογράφος της βασιλικής οικογένειας Σάλι Μπέντελ Σμιθ.

Το φθινόπωρο ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετακόμισαν με την οικογένειά τους στο Forest Lodge, ένα απομονωμένο ακίνητο στο Windsor Great Park, χαρακτηρίζοντάς το ως το «παντοτινό» τους σπίτι, το μέρος όπου η οικογένεια τους σκοπεύει να μείνει ακόμα και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς.

Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο, αποτελεί επίσης μια μακροπρόθεσμη επανεκκίνηση, μια ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις με τα παιδιά τους. Το Adelaide Cottage, το προηγούμενο σπίτι τους, συνδέθηκε γρήγορα με μερικά από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής τους μετά τη μετακόμισή τους εκεί το 2022. Το σπίτι συνδέθηκε με γεγονότα όπως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, μόλις λίγες ημέρες αφότου τα παιδιά ξεκίνησαν το σχολείο εκείνο το Σεπτέμβριο, αλλά και με τις ταραχές που ακολούθησαν λόγω της ντοκιμαντέρ σειράς του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ και του μεταγενέστερου βιβλίου του, Spare, που εκδόθηκε το 2023.

Στη συνέχεια το 2024 ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου, την ώρα που η Κέιτ Μίντλετον διαχειριζόταν ιδιωτικά τη δική της. Όταν μοιράστηκε τα νέα της τον Μάρτιο, αφού πρώτα προετοίμασε τα παιδιά της, είχε ήδη αντιμετωπίσει εβδομάδες εικασιών και διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την απουσία και την κατάσταση της υγείας της.



«Δεν αντιμετώπισε απλώς μια απειλητική για τη ζωή της ασθένεια, το διαδίκτυο στράφηκε εναντίον της», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο PEOPLE η βασιλική ιστορικός Amanda Foreman.

Τώρα, η Κέιτ Μίντλετον απολαμβάνει την ευκαιρία να διαμορφώσει το νέο τους σπίτι από μέσα προς τα έξω. Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στη Γερμανία στις 3 Δεκεμβρίου, μίλησε με ενθουσιασμό για την έναρξη της διαδικασίας ανακαίνισης μετά τα Χριστούγεννα.

Στο Forest Lodge, χρησιμοποιεί την καλλιτεχνική της ματιά για να δημιουργήσει ένα ζεστό και κομψό οικογενειακό σπίτι. Με χώρο για να φιλοξενήσει την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου ενός τραπεζιού φαγητού 24 θέσεων που την είδαν να επιλέγει, το σπίτι αντικατοπτρίζει επίσης τους κοινούς τους στόχους. «Στέλνουν το μήνυμα για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πολύ εστιασμένο στα παιδιά τους», συμπληρώνει η Foreman.